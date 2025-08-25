https://ria.ru/20250825/sammit-2037350727.html

Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР

Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР - РИА Новости, 25.08.2025

Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР

Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T03:33:00+03:00

2025-08-25T03:33:00+03:00

2025-08-25T07:43:00+03:00

китай

в мире

россия

индия

иран

чжан ханьхуэй

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_52131c2806b823f6b2b874cb83040fe4.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."В этом году заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители 10 международных организаций. Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества", — отметил он.Как сообщал в воскресенье помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, на этой неделе глава государства отправится с четырехдневным визитом в Китай, где, в частности, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20250619/programma-2023904415.html

китай

россия

индия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, в мире, россия, индия, иран, чжан ханьхуэй, владимир путин, шос