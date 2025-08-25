Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР

Рейтинг@Mail.ru
03:33 25.08.2025 (обновлено: 07:43 25.08.2025)
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."В этом году заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители 10 международных организаций. Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества", — отметил он.Как сообщал в воскресенье помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, на этой неделе глава государства отправится с четырехдневным визитом в Китай, где, в частности, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"В этом году заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители 10 международных организаций. Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества", — отметил он.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.

Как сообщал в воскресенье помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, на этой неделе глава государства отправится с четырехдневным визитом в Китай, где, в частности, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай
19 июня, 14:12
 
КитайВ миреРоссияИндияИранЧжан ХаньхуэйВладимир ПутинШОС
 
 
