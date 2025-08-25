Рейтинг@Mail.ru
Число погибших после ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 28 человек - РИА Новости, 25.08.2025
19:14 25.08.2025 (обновлено: 20:53 25.08.2025)
Число погибших после ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 28 человек
2025-08-25T19:14:00+03:00
2025-08-25T20:53:00+03:00
РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Число погибших после пожара на предприятии в рязанском поселке увеличилось до 28, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз", — написал он.Губернатор уточнил, что в стационарах в Рязани и Москве остаются 37 человек, еще 120 пациентов лечатся амбулаторно. Он пообещал, что пострадавшие получат выплаты от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от причиненного вреда, а семьи погибших — более пяти миллионов рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России.На месте происшествия завершили основные поисково-спасательные работы. Региональный режим ЧС сняли, при этом муниципальный продолжает действовать.Утром 15 августа на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел взрыв пороха. В производственном цехе вспыхнул пожар. Следственный комитет завел дело по части третьей статьи 217 Уголовного кодекса России.
© МЧС Рязанской области/TelegramРазбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© МЧС Рязанской области/Telegram
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Число погибших после пожара на предприятии в рязанском поселке увеличилось до 28, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
"На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз", — написал он.
Губернатор уточнил, что в стационарах в Рязани и Москве остаются 37 человек, еще 120 пациентов лечатся амбулаторно. Он пообещал, что пострадавшие получат выплаты от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от причиненного вреда, а семьи погибших — более пяти миллионов рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России.
На месте происшествия завершили основные поисково-спасательные работы. Региональный режим ЧС сняли, при этом муниципальный продолжает действовать.
Утром 15 августа на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел взрыв пороха. В производственном цехе вспыхнул пожар. Следственный комитет завел дело по части третьей статьи 217 Уголовного кодекса России.
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2018-2025 годах
17 августа, 14:48
 
