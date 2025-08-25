https://ria.ru/20250825/ryazan-2037535454.html

Число погибших после ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 28 человек

Число погибших после ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 28 человек - РИА Новости, 25.08.2025

Число погибших после ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 28 человек

Число погибших после пожара на предприятии в рязанском поселке увеличилось до 28, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T19:14:00+03:00

2025-08-25T19:14:00+03:00

2025-08-25T20:53:00+03:00

происшествия

рязанская область

шиловский район

павел малков

лесной

рязань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036098797_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_ee2afa6c95865a32cd5f0536caedea1d.jpg

РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Число погибших после пожара на предприятии в рязанском поселке увеличилось до 28, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз", — написал он.Губернатор уточнил, что в стационарах в Рязани и Москве остаются 37 человек, еще 120 пациентов лечатся амбулаторно. Он пообещал, что пострадавшие получат выплаты от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от причиненного вреда, а семьи погибших — более пяти миллионов рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России.На месте происшествия завершили основные поисково-спасательные работы. Региональный режим ЧС сняли, при этом муниципальный продолжает действовать.Утром 15 августа на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел взрыв пороха. В производственном цехе вспыхнул пожар. Следственный комитет завел дело по части третьей статьи 217 Уголовного кодекса России.

https://ria.ru/20250817/porokh-2035906336.html

рязанская область

шиловский район

лесной

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, шиловский район, павел малков, лесной, рязань