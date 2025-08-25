Рейтинг@Mail.ru
МВД закрыло крупный ресурс с персональными данными россиян
08:06 25.08.2025 (обновлено: 09:40 25.08.2025)
МВД закрыло крупный ресурс с персональными данными россиян
технологии
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полиция закрыла крупный ресурс с персональными данными россиян, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Мои коллеги из УБК МВД пресекли функционирование одного из крупнейших в российском сегменте Интернета информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных граждан", — написала она в Telegram-канале.Подробности преступной схемы:"Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено", — говорится в релизе.Полиция и ФСБ приняли меры для поиска возможных соучастников из числа иностранных граждан и спецслужб. Проверяется информация о более чем двух тысячах пользователей сервиса.Возбуждено дело по статье "Незаконное использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные".
россия
Новости
технологии, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© Ирина Волк/TelegramУБК МВД пресекли функционирование информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных россиян
© Ирина Волк/Telegram
УБК МВД пресекли функционирование информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных россиян
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полиция закрыла крупный ресурс с персональными данными россиян, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
"Мои коллеги из УБК МВД пресекли функционирование одного из крупнейших в российском сегменте Интернета информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных граждан", — написала она в Telegram-канале.
Подробности преступной схемы:
  • сервис располагал большими массивами данных, их собрали в результате утечек из различных структур, злоумышленники имели доступ к анкетным и паспортным данным, сведениям об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории;
  • коммерческие организации, детективные и коллекторские агентства незаконно пользовались ими, аферисты получали конфиденциальную информацию для кражи денег у россиян;
  • cтоимость зависела от объема услуг и статуса клиента, нередко она превышала миллион рублей в месяц, попасть на ресурс можно было через веб-форму или интерфейс АPI;
  • из-за высокой цены подписки на сервис доступ к нему перепродавали через объявления в специализированных Telegram-каналах и на форумах в даркнете, это создавало угрозу распространения персональных данных;
  • в Московском регионе задержали предполагаемого организатора схемы и его сообщника, отвечавшего за программную и техническую поддержку сервиса, им предъявили обвинение и заключили под стражу;
  • злоумышленники заработали более 66 миллионов рублей;
  • силовики изъяли средства связи и компьютеры, документацию и серверное оборудование с базами данных объемом более 25 терабайт.
"Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено", — говорится в релизе.
Полиция и ФСБ приняли меры для поиска возможных соучастников из числа иностранных граждан и спецслужб. Проверяется информация о более чем двух тысячах пользователей сервиса.
Возбуждено дело по статье "Незаконное использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные".
ТехнологииРоссияИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
