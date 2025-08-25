https://ria.ru/20250825/runet-2037361472.html

МВД закрыло крупный ресурс с персональными данными россиян

МВД закрыло крупный ресурс с персональными данными россиян - РИА Новости, 25.08.2025

МВД закрыло крупный ресурс с персональными данными россиян

Полиция закрыла крупный ресурс с персональными данными россиян, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T08:06:00+03:00

2025-08-25T08:06:00+03:00

2025-08-25T09:40:00+03:00

технологии

россия

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037374996_0:110:1071:712_1920x0_80_0_0_d911d7621183d7e1f650193bf589b668.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полиция закрыла крупный ресурс с персональными данными россиян, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Мои коллеги из УБК МВД пресекли функционирование одного из крупнейших в российском сегменте Интернета информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных граждан", — написала она в Telegram-канале.Подробности преступной схемы:"Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено", — говорится в релизе.Полиция и ФСБ приняли меры для поиска возможных соучастников из числа иностранных граждан и спецслужб. Проверяется информация о более чем двух тысячах пользователей сервиса.Возбуждено дело по статье "Незаконное использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные".

https://ria.ru/20250817/gosuslugi-2035861949.html

https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html

https://ria.ru/20250625/dannye-2025237129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)