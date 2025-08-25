https://ria.ru/20250825/rubli-2037427735.html
В Минкультуры рассказали о создании школ креативных индустрий
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более пяти миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева. "На создание школ креативных индустрий из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей", - сказала она на открытии Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Она отметила, что на сегодняшний день в России существует уже 93 таких школы, с общим числом обучающихся почти 13 тысяч детей, а школы креативных индустрий массово открываются по всей стране при поддержке министерства культуры РФ с 2022 года. "Всего на создание школ креативных индустрий за 4 года выделено уже 5,4 миллиарда рублей", - добавила замминистра. Всего до 2030 года планируется создать свыше 240 школ креативных индустрий, в которых смогут обучаться более 20 тысяч подростков, добавила Алексеева.
