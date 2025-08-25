https://ria.ru/20250825/rossiya-2037507293.html
Лавров и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество
Министры иностранных дел Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, передает в понедельник... РИА Новости, 25.08.2025
АШХАБАД, 25 авг – РИА Новости. Министры иностранных дел Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, передает в понедельник туркменское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули значимость взаимодействия на международной политической арене", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что собеседники договорились продолжать активный политический диалог, включая переговоры и контакты на уровне министров иностранных дел.
Лавров и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и Мередов обсудили вопросы сотрудничества России и Туркмении