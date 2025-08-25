Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
17:38 25.08.2025
Лавров и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество
АШХАБАД, 25 авг – РИА Новости. Министры иностранных дел Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, передает в понедельник туркменское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули значимость взаимодействия на международной политической арене", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что собеседники договорились продолжать активный политический диалог, включая переговоры и контакты на уровне министров иностранных дел.
АШХАБАД, 25 авг – РИА Новости. Министры иностранных дел Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, передает в понедельник туркменское внешнеполитическое ведомство.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули значимость взаимодействия на международной политической арене", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что собеседники договорились продолжать активный политический диалог, включая переговоры и контакты на уровне министров иностранных дел.
