Лавров и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество

Лавров и глава МИД Туркмении обсудили двустороннее сотрудничество

АШХАБАД, 25 авг – РИА Новости. Министры иностранных дел Туркмении и России Рашид Мередов и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, передает в понедельник туркменское внешнеполитическое ведомство. "Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули значимость взаимодействия на международной политической арене", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что собеседники договорились продолжать активный политический диалог, включая переговоры и контакты на уровне министров иностранных дел.

