Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда
С сентября изменятся некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин в интервью RT. РИА Новости, 25.08.2025
общество
россия
алексей говырин
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. С сентября изменятся некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин в интервью RT."Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20 процентов от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час", — сказал он.По словам парламентария, это позволит уравнять нижнюю планку для всех.Кроме того, серьезно переработали и порядок исчисления среднего заработка: в новый документ добавили подробные списки выплат, которые следует учитывать при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий.Новый документ заменяет постановление, которое вступило в силу еще в 2007 году, уточнил Говырин.
россия
