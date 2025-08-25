https://ria.ru/20250825/rossiya-2037356432.html

Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда

Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда - РИА Новости, 25.08.2025

Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда

С сентября изменятся некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин в интервью RT. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T06:31:00+03:00

2025-08-25T06:31:00+03:00

2025-08-25T09:35:00+03:00

общество

россия

алексей говырин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75502/96/755029675_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_4b9653679db9470af306f88bb2f6649e.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. С сентября изменятся некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин в интервью RT."Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20 процентов от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час", — сказал он.По словам парламентария, это позволит уравнять нижнюю планку для всех.Кроме того, серьезно переработали и порядок исчисления среднего заработка: в новый документ добавили подробные списки выплат, которые следует учитывать при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий.Новый документ заменяет постановление, которое вступило в силу еще в 2007 году, уточнил Говырин.

https://ria.ru/20250824/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20250818/chernyshenko-2036077062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алексей говырин