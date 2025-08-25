Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда - РИА Новости, 25.08.2025
06:31 25.08.2025 (обновлено: 09:35 25.08.2025)
Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда
С сентября изменятся некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин в интервью RT.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. С сентября изменятся некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин в интервью RT.
"Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20 процентов от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час", — сказал он.
