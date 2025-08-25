https://ria.ru/20250825/rossija-2037496486.html

В России снизилась средняя ставка по трехлетним вкладам

В России снизилась средняя ставка по трехлетним вкладам - РИА Новости, 25.08.2025

В России снизилась средняя ставка по трехлетним вкладам

Средняя ставка по трехлетним вкладам в крупнейших банках в России за период с 1 по 25 августа 2025 года снизилась с 10,06% до 9,75% годовых, сообщает финансовый РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T17:07:00+03:00

2025-08-25T17:07:00+03:00

2025-08-25T17:08:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_0:375:2436:1745_1920x0_80_0_0_056a06694390e2121ec3c5cdd3732331.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средняя ставка по трехлетним вкладам в крупнейших банках в России за период с 1 по 25 августа 2025 года снизилась с 10,06% до 9,75% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". В расчете учитывались ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей. "В августе средняя ставка по трехлетним вкладам в топ-20 банках по объему розничного депозитного портфеля снизилась с 10,06% годовых до 9,75% годовых за период с 1 по 25 августа 2025 года. В настоящее время из всей линейки анализируемых вкладов (от 3 до 36 месяцев) это единственный срок депозита, по которому средняя доходность стала однозначной", - сообщают аналитики. Отмечается, что минимальная ставка по таким вкладам в топ-20 составляет 5,7%, максимальная - достигает 18,5%. "По остальным срокам вкладов (от трех месяцев до двух лет включительно) средние ставки в топ-20 находятся в диапазоне 11,12-15,83% годовых", - говорится в материале. Более того, по данным аналитиков, длинные вклады - наименее популярные среди населения. В банках их число предложений также менее распространено, нежели короткие сроки. "В частности, только в 14 банках из топ-20 есть возможность открыть вклады со сроком на три года", - сообщают они. "Наиболее высокие ставки предлагаются по вкладам на три месяца: средняя ставка в топ-20 по таким вкладам составляет 15,83% годовых по состоянию на 25 августа 2025 года", - заключили эксперты.

https://ria.ru/20250611/stavka-2022285931.html

https://ria.ru/20250701/vklady-2026408022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия