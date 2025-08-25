Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025

Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
16:00 25.08.2025
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Россия и Китай, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств, выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Пекине. "В условиях вызовов и угроз российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие только укрепляется", - сказал председатель палаты парламента РФ. Он подчеркнул, что "главная задача незаконных санкций и торговых войн - помешать нашему развитию". "Санкции ударили бумерангом по тем, кто их вводит", - добавил Володин. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланированы ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Россия и Китай, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств, выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Пекине.
"В условиях вызовов и угроз российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие только укрепляется", - сказал председатель палаты парламента РФ.
Он подчеркнул, что "главная задача незаконных санкций и торговых войн - помешать нашему развитию". "Санкции ударили бумерангом по тем, кто их вводит", - добавил Володин.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланированы ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
