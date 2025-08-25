https://ria.ru/20250825/rossija-2037477270.html

Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин

Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин - РИА Новости, 25.08.2025

Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин

Россия и Китай, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств, выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, заявил в... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T16:00:00+03:00

2025-08-25T16:00:00+03:00

2025-08-25T16:00:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

вячеслав володин

всекитайское собрание народных представителей

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg

ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Россия и Китай, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств, выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Пекине. "В условиях вызовов и угроз российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие только укрепляется", - сказал председатель палаты парламента РФ. Он подчеркнул, что "главная задача незаконных санкций и торговых войн - помешать нашему развитию". "Санкции ударили бумерангом по тем, кто их вводит", - добавил Володин. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланированы ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

https://ria.ru/20250823/torgovlya-2037116224.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, вячеслав володин, всекитайское собрание народных представителей, госдума рф