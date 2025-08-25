https://ria.ru/20250825/rossija-2037421213.html

В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с ребенком с Украины

В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с ребенком с Украины - РИА Новости, 25.08.2025

В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с ребенком с Украины

В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с шестилетним сыном с Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T12:37:00+03:00

2025-08-25T12:37:00+03:00

2025-08-25T12:58:00+03:00

в мире

россия

украина

испания

мария львова-белова

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037420844_0:115:1121:745_1920x0_80_0_0_f8c2ae2c3ab5b51fd34b1ae539147dbf.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с шестилетним сыном с Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.По ее словам, также с мамой воссоединилась 15-летняя девочка, находившаяся с 2022 года в Испании."В 2022 году родственники уехали с Анастасией с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу", — сказала Львова-Белова. В прошлый четверг Москва передала Киеву при посредничестве Дохи трех детей. Также детский омбудсмен помогла в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.

https://ria.ru/20250808/deti-2034130789.html

https://ria.ru/20250727/medinskij-2031688539.html

россия

украина

испания

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, испания, мария львова-белова, катар