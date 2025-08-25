В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с ребенком с Украины
В РФ при помощи Катара вернули женщину с сыном с Украины
© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramВ Россию при посредничестве Катара вернули женщину с шестилетним ребенком с Украины и 15-летнюю девочку из Испании
В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с шестилетним ребенком с Украины и 15-летнюю девочку из Испании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с шестилетним сыном с Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
По ее словам, также с мамой воссоединилась 15-летняя девочка, находившаяся с 2022 года в Испании.
"В 2022 году родственники уехали с Анастасией с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу", — сказала Львова-Белова.
Аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка уже помог в воссоединении 28 детей из 18 семей с близкими в России и 115 детей из 91 семьи на Украине и в других странах.
В прошлый четверг Москва передала Киеву при посредничестве Дохи трех детей. Также детский омбудсмен помогла в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.