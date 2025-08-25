Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 25.08.2025 (обновлено: 12:56 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/ria-2037418883.html
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 25.08.2025
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:24:00+03:00
2025-08-25T12:56:00+03:00
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_0:45:1136:683_1920x0_80_0_0_edb4a0d93da43627b8937355698eebbf.jpg
СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщает приложение МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности в городах региона начал поступать в 12.17 мск.
https://ria.ru/20250825/ivanopole-2037395202.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_10:0:1038:771_1920x0_80_0_0_8a72b1795c62726de9502e696f1ba508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края

© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи | Перейти в медиабанкУказатель укрытия на Стене жилого дома в Сочи
Указатель укрытия на Стене жилого дома в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи
Перейти в медиабанк
Указатель укрытия на Стене жилого дома в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщает приложение МЧС России.
"Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.
Сигнал о ракетной опасности в городах региона начал поступать в 12.17 мск.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Константиновском направлении
Вчера, 11:07
 
Краснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала