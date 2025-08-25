https://ria.ru/20250825/ria-2037418883.html

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщает приложение МЧС России."Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.Сигнал о ракетной опасности в городах региона начал поступать в 12.17 мск.

