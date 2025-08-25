https://ria.ru/20250825/radio-2037510901.html

"Радио Судного дня" передало два загадочных сообщения

Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи". РИА Новости, 25.08.2025

радиостанция судного дня

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи".В эфире радиостанции 25 августа в 13.12 по Москве прозвучало слово "нардосаж", а в 14:25 - слово "пулолед".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

