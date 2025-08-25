https://ria.ru/20250825/radio-2037510901.html
"Радио Судного дня" передало два загадочных сообщения
"Радио Судного дня" передало два загадочных сообщения - РИА Новости, 25.08.2025
"Радио Судного дня" передало два загадочных сообщения
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи". РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:47:00+03:00
2025-08-25T17:47:00+03:00
2025-08-25T17:56:00+03:00
москва
россия
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572765579_0:167:2550:1601_1920x0_80_0_0_2437748e0c426b24bd0e77eba2a3309f.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи".В эфире радиостанции 25 августа в 13.12 по Москве прозвучало слово "нардосаж", а в 14:25 - слово "пулолед".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
https://ria.ru/20250821/radio-2036757337.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572765579_0:0:2550:1914_1920x0_80_0_0_d72ebb491fbc30361d4ae30c1cea2e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, радиостанция судного дня
Москва, Россия, Радиостанция Судного дня
"Радио Судного дня" передало два загадочных сообщения
Радио Судного дня передало два новых сигнала