В Раде обвинили депутата в попытке вывезти 21-летнего сына за границу

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила своего коллегу Федора Вениславского в попытке протолкнуть законопроект, который позволил бы его 21-летнему сыну выехать за границу без проблем с законом.
Владимир Зеленский 12 августа сообщал, что поручил правительству Украины упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 22 августа сообщил, что парламент планирует в сентябре рассмотреть соответствующий законопроект.
"По моей информации, народный депутат Украины Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, который должен разрешить выезд за границу всем военнообязанным до 25 лет, и подстрекал коллег его подписать, чтобы вывезти своего младшего сына Андрея, 2004 года рождения, которому сейчас как раз 21 год", - написала Безуглая.
По ее словам, старший сын Вениславского, имея дипломатическую должность, имеет возможность остаться за границей. При этом она напомнила, что сам депутат выступал против ротаций и установления сроков службы в ВСУ. "А сыновья государственного деятеля вовсе не рождены для войны. При этом законопроект, скорее всего, не будет рассматриваться вообще, но нардеп готов возмутить всю страну, чтобы выторговать что-то для своей "черешеньки". В то время как 21 летние ребята записываются на контракт, к чему Вениславский призывает", - добавила Безуглая.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.