В Раде предложили разрешить выезд с Украины гражданам в возрасте до 24 лет
11:35 25.08.2025
В Раде предложили разрешить выезд с Украины гражданам в возрасте до 24 лет
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины гражданам в возрасте до 24 лет, зарегистрирован в украинском парламенте, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Владимир Зеленский 12 августа сообщал, что поручил правительству Украины упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского 22 августа сообщил, что парламент планирует в сентябре рассмотреть соответствующий законопроект.
"В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить выезд ребятам в возрасте 18-24 лет, ведь они не подлежат мобилизации. Предлагают ограничения оставить только для тех, кому уже исполняется 25 лет", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
Солдаты украинской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации
31 декабря 2024, 21:21
 
