Рейтинг@Mail.ru
Источник: иноагент Пьяных* не зарегистрирован в Турции как журналист - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/pyanykh-2037370512.html
Источник: иноагент Пьяных* не зарегистрирован в Турции как журналист
Источник: иноагент Пьяных* не зарегистрирован в Турции как журналист - РИА Новости, 25.08.2025
Источник: иноагент Пьяных* не зарегистрирован в Турции как журналист
Признанный в РФ иноагентом Глеб Пьяных* не зарегистрирован в Турции в качестве журналиста, его местонахождение неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T09:22:00+03:00
2025-08-25T09:22:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
майя санду
антон долин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28237/79/282377933_0:436:1382:1213_1920x0_80_0_0_129f73cf47fae909531ee23cbeccca48.jpg
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом Глеб Пьяных* не зарегистрирован в Турции в качестве журналиста, его местонахождение неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Пьяных* работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала спецоперации на Украине. На своей странице в соцсети Facebook** Пьяных* указал, что ведет журналистскую деятельность в Стамбуле. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован 22 августа на сайте главы республики. "Журналист с такой фамилией (в Турции - ред.) не зарегистрирован", - сообщил собеседник агентства. На уточняющий вопрос о том, где может находиться Пьяных*, источник ответил, что такой информации у него нет. Представители иностранных СМИ в Турции должны получать аккредитацию в Управлении по коммуникациям при администрации президента республики, иначе их деятельность на территории страны считается незаконной.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html
https://ria.ru/20250708/skandal-2027973005.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28237/79/282377933_0:306:1382:1343_1920x0_80_0_0_3f81cb780a24153ba474a969d79221db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, украина, майя санду, антон долин
В мире, Россия, Турция, Украина, Майя Санду, Антон Долин
Источник: иноагент Пьяных* не зарегистрирован в Турции как журналист

Признанный в России иноагентом Пьяных не зарегистрирован в Турции как журналист

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГлеб Пьяных*
Глеб Пьяных* - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Глеб Пьяных*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом Глеб Пьяных* не зарегистрирован в Турции в качестве журналиста, его местонахождение неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Пьяных* работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала спецоперации на Украине. На своей странице в соцсети Facebook** Пьяных* указал, что ведет журналистскую деятельность в Стамбуле. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован 22 августа на сайте главы республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Лишние люди: иноагенты безнадежно опоздали
11 июня, 15:04
"Журналист с такой фамилией (в Турции - ред.) не зарегистрирован", - сообщил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос о том, где может находиться Пьяных*, источник ответил, что такой информации у него нет.
Представители иностранных СМИ в Турции должны получать аккредитацию в Управлении по коммуникациям при администрации президента республики, иначе их деятельность на территории страны считается незаконной.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
"Панина** выгнали — теперь она": громкий скандал с российской знаменитостью
8 июля, 19:32
 
В миреРоссияТурцияУкраинаМайя СандуАнтон Долин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала