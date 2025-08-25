https://ria.ru/20250825/pyanykh-2037370512.html

Источник: иноагент Пьяных* не зарегистрирован в Турции как журналист

АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом Глеб Пьяных* не зарегистрирован в Турции в качестве журналиста, его местонахождение неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Пьяных* работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала спецоперации на Украине. На своей странице в соцсети Facebook** Пьяных* указал, что ведет журналистскую деятельность в Стамбуле. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован 22 августа на сайте главы республики. "Журналист с такой фамилией (в Турции - ред.) не зарегистрирован", - сообщил собеседник агентства. На уточняющий вопрос о том, где может находиться Пьяных*, источник ответил, что такой информации у него нет. Представители иностранных СМИ в Турции должны получать аккредитацию в Управлении по коммуникациям при администрации президента республики, иначе их деятельность на территории страны считается незаконной.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

