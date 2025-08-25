Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 25.08.2025 (обновлено: 08:37 25.08.2025)
ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник
ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник
Вооруженные силы ночью сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали:
  • в Смоленской области — семь БПЛА;
  • в Брянской — шесть;
  • в Орловской и Московском регионе — по три;
  • в Калужской и Тверской областях — по одному.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
