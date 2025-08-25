https://ria.ru/20250825/pvo-2037359067.html

ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

