ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник
ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник
2025-08-25T07:31:00+03:00
2025-08-25T07:31:00+03:00
2025-08-25T08:37:00+03:00
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более двадцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
