Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин

Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин - РИА Новости, 25.08.2025

Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин

25.08.2025

КАЛУГА, 25 авг — РИА Новости. Российской промышленности требуются настоящие мастера, заявил президент Владимир Путин."Настоящие мастера нужны нашей промышленности и всей стране. И потому у каждого из вас есть отличные возможности найти дело по душе, в полной мере реализовать свои таланты и способности, внести личный вклад в укрепление индустриального и экономического потенциала России", — отметил он в приветствии к участникам, организаторам и гостям финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Путин подчеркнул, что мероприятие поможет определиться с выбором профессий, востребованных на рынке труда, и получить поддержку работодателей. Также он пожелал участникам конкурса выступить ярко и уверенно, получить бесценный опыт и обрести надежных товарищей.Текст приветствия президента прочитал министр просвещения Сергей Кравцов.В Калуге состоится финал, на котором участники смогут продемонстрировать мастерство в промышленных компетенциях.

