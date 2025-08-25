Рейтинг@Mail.ru
Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
15:43 25.08.2025 (обновлено: 18:06 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/putin-2037473615.html
Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин
Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин - РИА Новости, 25.08.2025
Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин
Российской промышленности требуются настоящие мастера, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:43:00+03:00
2025-08-25T18:06:00+03:00
владимир путин
сергей кравцов
экономика
калуга
профессионалы. сделано в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
КАЛУГА, 25 авг — РИА Новости. Российской промышленности требуются настоящие мастера, заявил президент Владимир Путин."Настоящие мастера нужны нашей промышленности и всей стране. И потому у каждого из вас есть отличные возможности найти дело по душе, в полной мере реализовать свои таланты и способности, внести личный вклад в укрепление индустриального и экономического потенциала России", — отметил он в приветствии к участникам, организаторам и гостям финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Путин подчеркнул, что мероприятие поможет определиться с выбором профессий, востребованных на рынке труда, и получить поддержку работодателей. Также он пожелал участникам конкурса выступить ярко и уверенно, получить бесценный опыт и обрести надежных товарищей.Текст приветствия президента прочитал министр просвещения Сергей Кравцов.В Калуге состоится финал, на котором участники смогут продемонстрировать мастерство в промышленных компетенциях.
https://ria.ru/20250620/putin-2024392082.html
https://ria.ru/20250825/kolledzhi-2037457484.html
https://ria.ru/20250719/rossija-2030110018.html
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей кравцов, экономика, калуга
Владимир Путин, Сергей Кравцов, Экономика, Калуга, Профессионалы. Сделано в России
Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин

Путин: российской промышленности и всей стране нужны настоящие мастера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 25 авг — РИА Новости. Российской промышленности требуются настоящие мастера, заявил президент Владимир Путин.
"Настоящие мастера нужны нашей промышленности и всей стране. И потому у каждого из вас есть отличные возможности найти дело по душе, в полной мере реализовать свои таланты и способности, внести личный вклад в укрепление индустриального и экономического потенциала России", — отметил он в приветствии к участникам, организаторам и гостям финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин оценил темпы роста промышленности в России
20 июня, 19:55
Путин подчеркнул, что мероприятие поможет определиться с выбором профессий, востребованных на рынке труда, и получить поддержку работодателей.
Также он пожелал участникам конкурса выступить ярко и уверенно, получить бесценный опыт и обрести надежных товарищей.
Текст приветствия президента прочитал министр просвещения Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Кравцов: в колледжи подали на 850 тысяч заявлений больше, чем в 2024 году
Вчера, 14:47

Чемпионат "Профессионалы" — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.

В Калуге состоится финал, на котором участники смогут продемонстрировать мастерство в промышленных компетенциях.
Флаги РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику
19 июля, 09:14
 
Профессионалы. Сделано в РоссииВладимир ПутинСергей КравцовЭкономикаКалуга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала