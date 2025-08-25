Российской промышленности нужны настоящие мастера, заявил Путин
Путин: российской промышленности и всей стране нужны настоящие мастера
Президент Владимир Путин. Архивное фото
КАЛУГА, 25 авг — РИА Новости. Российской промышленности требуются настоящие мастера, заявил президент Владимир Путин.
"Настоящие мастера нужны нашей промышленности и всей стране. И потому у каждого из вас есть отличные возможности найти дело по душе, в полной мере реализовать свои таланты и способности, внести личный вклад в укрепление индустриального и экономического потенциала России", — отметил он в приветствии к участникам, организаторам и гостям финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Путин подчеркнул, что мероприятие поможет определиться с выбором профессий, востребованных на рынке труда, и получить поддержку работодателей.
Также он пожелал участникам конкурса выступить ярко и уверенно, получить бесценный опыт и обрести надежных товарищей.
Текст приветствия президента прочитал министр просвещения Сергей Кравцов.
Чемпионат "Профессионалы" — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
В Калуге состоится финал, на котором участники смогут продемонстрировать мастерство в промышленных компетенциях.