Путин и Пезешкиан обсудили строительство АЭС "Бушер"
Путин и Пезешкиан обсудили строительство АЭС "Бушер" - РИА Новости, 25.08.2025
Путин и Пезешкиан обсудили строительство АЭС "Бушер"
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на... РИА Новости, 25.08.2025
ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на работающем реакторе, сообщила пресс-служба иранского президента. "Заявив, что сотрудничество двух стран в области (работы над - ред.) АЭС "Бушер" развивается удовлетворительно, Путин пояснил, что всё техническое сотрудничество реализуется согласно графику, также осуществляется трансфер нового топлива для этой АЭС", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте администрации иранского президента.
