Путин и Пезешкиан обсудили строительство АЭС "Бушер"

Путин и Пезешкиан обсудили строительство АЭС "Бушер"

2025-08-25T14:43:00+03:00

ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на работающем реакторе, сообщила пресс-служба иранского президента. "Заявив, что сотрудничество двух стран в области (работы над - ред.) АЭС "Бушер" развивается удовлетворительно, Путин пояснил, что всё техническое сотрудничество реализуется согласно графику, также осуществляется трансфер нового топлива для этой АЭС", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте администрации иранского президента.

