Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита на Аляске

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал иранского коллегу Масуда Пезешкиана об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в ходе которого Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

