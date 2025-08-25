https://ria.ru/20250825/putin-2037448258.html
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы
2025-08-25T14:18:00+03:00
в мире
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа, сообщает пресс-служба Кремля. "Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.
