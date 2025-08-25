Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/putin-2037448258.html
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы - РИА Новости, 25.08.2025
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:18:00+03:00
2025-08-25T14:18:00+03:00
в мире
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_d8d8b61be0677a37863a3c7fd9993287.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа, сообщает пресс-служба Кремля. "Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250723/iran-2030915274.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_b9c1e18c5ec67f0a5477fad295bc9646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы

Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МИД Ирана назвал отношения с Россией стратегическими
23 июля, 18:07
 
В миреРоссияИранВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала