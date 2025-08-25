Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах" - РИА Новости, 25.08.2025
14:11 25.08.2025
Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах"
Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах" - РИА Новости, 25.08.2025
Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах"
Президент России Владимир Путин обратил внимание на новые возможности портала Госуслуг, где благодаря сервису "жизненные ситуации" можно оформить, в том числе,... РИА Новости, 25.08.2025
общество
россия
владимир путин
дмитрий григоренко
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на новые возможности портала Госуслуг, где благодаря сервису "жизненные ситуации" можно оформить, в том числе, выезд на охоту и рыбалку. В понедельник президент принял вице-премьера Дмитрия Григоренко. На встрече заместитель председателя правительства рассказал, что на портале Госуслуг можно получить в цифровом виде более 1600 различного рода госуслуг и сервисов. Он отметил, что на сегодня проводится работа по переводу Госуслуг в "жизненные ситуации" - набор типовых услуг. По его данным, на сегодня 35 "жизненных ситуаций" запущено на Госуслугах - утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья и так далее. "Даже выезд на охоту и рыбалку", - обратил внимание Путин. В свою очередь Григоренко сообщил, что это востребованная жизненная ситуация, поскольку оформление разрешения по нажатию кнопки очень удобно. Также президент отметил, что на третьем месте по востребованности участие семей в спортивных соревнованиях. "Вот участие в спортивных соревнованиях тоже, смотрите, популярно, на третьем месте... Многодетная семья – 124 тысячи. Очень хорошо", - указал Путин.
россия
1920
1920
true
общество, россия, владимир путин, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко
Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах"

Путин обратил внимание на новые возможности "Госуслуг"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на новые возможности портала Госуслуг, где благодаря сервису "жизненные ситуации" можно оформить, в том числе, выезд на охоту и рыбалку.
В понедельник президент принял вице-премьера Дмитрия Григоренко. На встрече заместитель председателя правительства рассказал, что на портале Госуслуг можно получить в цифровом виде более 1600 различного рода госуслуг и сервисов. Он отметил, что на сегодня проводится работа по переводу Госуслуг в "жизненные ситуации" - набор типовых услуг. По его данным, на сегодня 35 "жизненных ситуаций" запущено на Госуслугах - утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья и так далее.
"Даже выезд на охоту и рыбалку", - обратил внимание Путин.
В свою очередь Григоренко сообщил, что это востребованная жизненная ситуация, поскольку оформление разрешения по нажатию кнопки очень удобно.
Также президент отметил, что на третьем месте по востребованности участие семей в спортивных соревнованиях.
"Вот участие в спортивных соревнованиях тоже, смотрите, популярно, на третьем месте... Многодетная семья – 124 тысячи. Очень хорошо", - указал Путин.
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий Григоренко
 
 
