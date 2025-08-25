Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах"
Путин обратил внимание на новые возможности "Госуслуг"
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на новые возможности портала Госуслуг, где благодаря сервису "жизненные ситуации" можно оформить, в том числе, выезд на охоту и рыбалку.
В понедельник президент принял вице-премьера Дмитрия Григоренко. На встрече заместитель председателя правительства рассказал, что на портале Госуслуг можно получить в цифровом виде более 1600 различного рода госуслуг и сервисов. Он отметил, что на сегодня проводится работа по переводу Госуслуг в "жизненные ситуации" - набор типовых услуг. По его данным, на сегодня 35 "жизненных ситуаций" запущено на Госуслугах - утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья и так далее.
"Даже выезд на охоту и рыбалку", - обратил внимание Путин.
В свою очередь Григоренко сообщил, что это востребованная жизненная ситуация, поскольку оформление разрешения по нажатию кнопки очень удобно.
Также президент отметил, что на третьем месте по востребованности участие семей в спортивных соревнованиях.
"Вот участие в спортивных соревнованиях тоже, смотрите, популярно, на третьем месте... Многодетная семья – 124 тысячи. Очень хорошо", - указал Путин.