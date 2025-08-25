https://ria.ru/20250825/putin-2037446175.html

Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах"

Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах" - РИА Новости, 25.08.2025

Путин оценил сервис "жизненные ситуации" на "Госуслугах"

Президент России Владимир Путин обратил внимание на новые возможности портала Госуслуг, где благодаря сервису "жизненные ситуации" можно оформить, в том числе,...

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на новые возможности портала Госуслуг, где благодаря сервису "жизненные ситуации" можно оформить, в том числе, выезд на охоту и рыбалку. В понедельник президент принял вице-премьера Дмитрия Григоренко. На встрече заместитель председателя правительства рассказал, что на портале Госуслуг можно получить в цифровом виде более 1600 различного рода госуслуг и сервисов. Он отметил, что на сегодня проводится работа по переводу Госуслуг в "жизненные ситуации" - набор типовых услуг. По его данным, на сегодня 35 "жизненных ситуаций" запущено на Госуслугах - утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья и так далее. "Даже выезд на охоту и рыбалку", - обратил внимание Путин. В свою очередь Григоренко сообщил, что это востребованная жизненная ситуация, поскольку оформление разрешения по нажатию кнопки очень удобно. Также президент отметил, что на третьем месте по востребованности участие семей в спортивных соревнованиях. "Вот участие в спортивных соревнованиях тоже, смотрите, популярно, на третьем месте... Многодетная семья – 124 тысячи. Очень хорошо", - указал Путин.

