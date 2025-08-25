https://ria.ru/20250825/putin-2037438810.html

Григоренко доложил Путину о развитии "Госуслуг" и борьбе с мошенничеством

Вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече в Кремле доложил Владимиру Путину о развитии "Госуслуг" и борьбе с мошенничеством.

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече в Кремле доложил Владимиру Путину о развитии "Госуслуг" и борьбе с мошенничеством. Главное — в материале РИА Новости.Портал госуслуг"Это такой перекресток, на котором на сегодняшний день уже более 1600 различного рода государственных услуг и сервисов можно получить в цифровом виде. Это действительно очень удобно, очень просто, и у граждан очень большой запрос на развитие портала"."В 2025 году больше двух миллионов человек воспользовались жизненной ситуацией "поступление в вуз онлайн".Борьба с мошенничеством"Хотел бы обратиться к нашим гражданам, чтобы они понимали, что любой звонок с незнакомого номера — лучше перезвонить, сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники".

