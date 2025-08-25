Рейтинг@Mail.ru
13:48 25.08.2025 (обновлено: 14:46 25.08.2025)
Григоренко доложил Путину о развитии "Госуслуг" и борьбе с мошенничеством
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече в Кремле доложил Владимиру Путину о развитии "Госуслуг" и борьбе с мошенничеством. Главное — в материале РИА Новости.Портал госуслуг"Это такой перекресток, на котором на сегодняшний день уже более 1600 различного рода государственных услуг и сервисов можно получить в цифровом виде. Это действительно очень удобно, очень просто, и у граждан очень большой запрос на развитие портала"."В 2025 году больше двух миллионов человек воспользовались жизненной ситуацией "поступление в вуз онлайн".Борьба с мошенничеством"Хотел бы обратиться к нашим гражданам, чтобы они понимали, что любой звонок с незнакомого номера — лучше перезвонить, сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники".
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече в Кремле доложил Владимиру Путину о развитии "Госуслуг" и борьбе с мошенничеством. Главное — в материале РИА Новости.

Портал госуслуг

  • Как отметил Григоренко, ежедневно сервисом пользуются 14 миллионов россиян, а МФЦ посещают около 540-550 тысяч.
«
"Это такой перекресток, на котором на сегодняшний день уже более 1600 различного рода государственных услуг и сервисов можно получить в цифровом виде. Это действительно очень удобно, очень просто, и у граждан очень большой запрос на развитие портала".
Заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко
Вице-премьер
  • Сейчас идет работа по переводу госуслуг в жизненные ситуации, включая утрату документов, переезд в другой регион, перепланировку помещений.
  • В среднем срок оказания услуг сокращается на 35 процентов, количество документов — на треть, число визитов для их получения — на две трети.
«
"В 2025 году больше двух миллионов человек воспользовались жизненной ситуацией "поступление в вуз онлайн".
Заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко
Вице-премьер
  • Также среди наиболее востребованных жизненных ситуаций участие в спортивных мероприятиях, выезд на охоту и рыбалку, выход на пенсию, многодетная семья.
Борьба с мошенничеством

  • Вице-премьер напомнил о принятии закона, включающего около 30 мер борьбы с интернет-мошенничеством.
«
"Хотел бы обратиться к нашим гражданам, чтобы они понимали, что любой звонок с незнакомого номера — лучше перезвонить, сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники".
Заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко
Вице-премьер
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:61905
11 февраля, 13:50
  • Важно формировать цифровую культуру, любые пароли от личных кабинетов, в том числе и от "Госуслуг", не должны передаваться по телефону.
  • Одна из самых популярных мер — самозапрет на кредиты. Он не дает мошенникам возможность взять их дистанционно.
  • С сентября начнут маркировать все звонки — будет высвечиваться номер телефона и наименование организации.
  • Введена уголовная ответственность за передачу банковских карт мошенникам для обналичивания украденных денег.
  • Идет работа над новым пакетом мер, среди них: самозапрет на международные звонки, создание базы данных мошенников, ужесточение ответственности за использование ими технологий ИИ.

Григоренко курирует в правительстве цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта.

