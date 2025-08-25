Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 25.08.2025 (обновлено: 14:18 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/putin--2037446985.html
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки - РИА Новости, 25.08.2025
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:12:00+03:00
2025-08-25T14:18:00+03:00
масуд пезешкиан
владимир путин
иран
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250815/rossiya-2035437736.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
масуд пезешкиан, владимир путин, иран, россия, в мире
Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Иран, Россия, В мире
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки

Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ряд вопросов двусторонней повестки дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Отношения России и Ирана основаны на принципах дружбы, заявил Мишустин
15 августа, 08:02
 
Масуд ПезешкианВладимир ПутинИранРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала