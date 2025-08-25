https://ria.ru/20250825/putin--2037446985.html
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки - РИА Новости, 25.08.2025
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:12:00+03:00
2025-08-25T14:12:00+03:00
2025-08-25T14:18:00+03:00
масуд пезешкиан
владимир путин
иран
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250815/rossiya-2035437736.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
масуд пезешкиан, владимир путин, иран, россия, в мире
Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Иран, Россия, В мире
Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки
Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ряд вопросов двусторонней повестки дня