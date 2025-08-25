https://ria.ru/20250825/putin--2037446985.html

Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки

Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки - РИА Новости, 25.08.2025

Путин и Пезешкиан обсудили вопросы двусторонней повестки

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.

