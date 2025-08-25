https://ria.ru/20250825/putin--2037443589.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 25.08.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом