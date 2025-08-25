https://ria.ru/20250825/putin--2037436081.html
Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг
Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг - РИА Новости, 25.08.2025
Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг
Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T13:41:00+03:00
2025-08-25T13:41:00+03:00
2025-08-25T13:55:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037469822_0:237:2849:1839_1920x0_80_0_0_5b2ea72ac33359a76f9e15ba96e6c416.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.На ней обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, — цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ).
https://ria.ru/20250821/biometriya-2036720826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037469822_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_840f17a37f0b64d8310390cb0e063c66.jpg
Встреча Путина с вице-премьером Григоренко
Путин провел встречу с вице-премьером Григоренко, обсуждалось в том числе развитие "Госуслуг".
2025-08-25T13:41
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий григоренко, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Общество
Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг
Путин провел встречу с вице-премьером РФ Григоренко