Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.На ней обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, — цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

