Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг
13:41 25.08.2025 (обновлено: 13:55 25.08.2025)
Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг
Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.На ней обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, — цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ).
россия, дмитрий григоренко, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.
На ней обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.
Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, — цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ).
Россия Дмитрий Григоренко Владимир Путин Общество
 
 
