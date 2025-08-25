https://ria.ru/20250825/pushilin-2037378062.html
Пушилин рассказал о действиях российских войск под Добропольем
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России уверенно выдерживают натиск противника под Добропольем и контролируют ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление, где много горячих точек... Это и сам Красноармейск, и в районе Родинского, и Удачное, и Котлино, там, где достаточно жесткие и горячие боестолкновения. Это и в районе Доброполье, там, где был образован выступ. И там, где противник вынужден был перебрасывать дополнительные резервы, подразделения, которые показывали наилучшие результаты, оголтелые националисты… Но наши ребята достаточно уверенно, пусть и тяжело, но выдерживают все натиски, все контратаки, и здесь ситуация контролируется нашими подразделениями", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
