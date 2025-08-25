Рейтинг@Mail.ru
ВС России заходят на окраины Константиновки, заявил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 25.08.2025 (обновлено: 10:21 25.08.2025)
ВС России заходят на окраины Константиновки, заявил Пушилин
Российские войска заходят на окраины Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска заходят на окраины Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также рассказал, что бойцы выдерживают натиск ВСУ под Добропольем, отбивают контратаки и контролируют ситуацию.Глава ДНР добавил, что тяжелые бои идут в районе Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска заходят на окраины Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона, населенный пункт стал ключевым для Киева в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Пушилин также рассказал, что бойцы выдерживают натиск ВСУ под Добропольем, отбивают контратаки и контролируют ситуацию.
В середине августа он сообщил, что войска широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск — Доброполье. Вскоре его советник Игорь Кимаковский заявил, что армии удалось это сделать.

Глава ДНР добавил, что тяжелые бои идут в районе Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино.
