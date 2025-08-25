ВС России заходят на окраины Константиновки, заявил Пушилин
Пушилин: ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска заходят на окраины Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона, населенный пункт стал ключевым для Киева в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
Пушилин также рассказал, что бойцы выдерживают натиск ВСУ под Добропольем, отбивают контратаки и контролируют ситуацию.
В середине августа он сообщил, что войска широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск — Доброполье. Вскоре его советник Игорь Кимаковский заявил, что армии удалось это сделать.
Глава ДНР добавил, что тяжелые бои идут в районе Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино.
