ВС России заходят на окраины Константиновки, заявил Пушилин

https://ria.ru/20250825/pushilin-2037377825.html

Российские войска заходят на окраины Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T09:52:00+03:00

2025-08-25T09:52:00+03:00

2025-08-25T10:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

константиновка

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы украины

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска заходят на окраины Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин также рассказал, что бойцы выдерживают натиск ВСУ под Добропольем, отбивают контратаки и контролируют ситуацию.Глава ДНР добавил, что тяжелые бои идут в районе Красноармейска, Родинского, Удачного и Котлино.

константиновка

россия

донецкая народная республика

2025

