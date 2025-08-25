https://ria.ru/20250825/protesty-2037355207.html
Посол России рассказал о провокациях на протестах в Сербии
Посол России рассказал о провокациях на протестах в Сербии - РИА Новости, 25.08.2025
Посол России рассказал о провокациях на протестах в Сербии
Организаторам "цветной революции" в Сербии нужны кровавые провокации, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Организаторам "цветной революции" в Сербии нужны кровавые провокации, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Вопрос идет об организации извне вот этих фаз (сначала мирных, потом насильственных - ред.) этого процесса "цветной революции". Надо сейчас спровоцировать кровь или спровоцировать какой-то случай, а лучше несколько - действительно такие броские, медийные (случаи - ред.)… Можно выдумать что-то, как это часто делается. Сейчас линия именно на провокацию, на то, чтобы спровоцировать кровь", - заявил Боцан-Харченко. По словам посла, цель этого нагнетания - появление оружия у противоборствующих сторон. "А уже после этого, на следующий день или через несколько часов, появляется оружие. Чтобы не нашли оружие в ходе такого процесса в целом и на Балканах в частности, мне трудно представить", - отметил дипломат.
Посол России рассказал о провокациях на протестах в Сербии
Посол Боцан-Харченко: организаторам протестов в Сербии нужны кровавые провокации