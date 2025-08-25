Рейтинг@Mail.ru
В нескольких городах Сербии прошли протесты, пишут СМИ
01:13 25.08.2025
В нескольких городах Сербии прошли протесты, пишут СМИ
В нескольких городах Сербии прошли протесты, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
В нескольких городах Сербии прошли протесты, пишут СМИ
В нескольких городах Сербии в ночь на понедельник прошли протесты студентов и оппонентов властей страны, передает портал издания Danas. РИА Новости, 25.08.2025
в мире
сербия
белград (город)
югославия
александр вучич
патриарх сербский порфирий
БЕЛГРАД, 25 авг – РИА Новости. В нескольких городах Сербии в ночь на понедельник прошли протесты студентов и оппонентов властей страны, передает портал издания Danas. Крупнейшая акция состоялась в центре города Сремска-Митровица в 75 километрах на северо-запад от Белграда. По данным портала, у спортивного центра "Пинки" "проведен большой протест граждан". "Студенты из города Рума на него пришли пешком, как и студенты из поселка Печинцы. Автобус перевозчика "Ячимович" прибыл на протест, хотя по дороге был остановлен, он и его пассажиры подверглись обыску полиции", - передает портал и уточняет, что в протестной акции приняли участие аграрии на тракторах, байкеры и ветераны войн в бывшей Югославии. В третьем по величине и крупнейшем на юге Сербии городе Ниш вечером в воскресенье состоялась протестная акция под названием "ООО Сербия". Студенты городских факультетов утверждают в соцсетях, что выступают против продажи госпредпрятий иностранным инвесторам. Колонна протестующих прошла вечером в воскресенье от городского собрания Ниша до спортивно-концертного зала "Чаир". В Ужице на западе страны протестующие собрались вечером в воскресенье перед городской администрацией под девизом "Поборемся за органы местного самоуправления". В городе-спутнике Панчево под Белградом демонстранты также провели мирное шествие с требованием освободить задержанных ранее на протестах студентов. Об инцидентах и беспорядках в ночь на воскресенье в этих городах не сообщалось. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки снижение маржи до 20% на три тысячи товаров широкого потребления в 24 торговых розничных сетях, скидки в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
сербия
белград (город)
югославия
В нескольких городах Сербии прошли протесты, пишут СМИ

Danas: в городах Сербии прошли протесты студентов и оппонентов властей

БЕЛГРАД, 25 авг – РИА Новости. В нескольких городах Сербии в ночь на понедельник прошли протесты студентов и оппонентов властей страны, передает портал издания Danas.
Крупнейшая акция состоялась в центре города Сремска-Митровица в 75 километрах на северо-запад от Белграда. По данным портала, у спортивного центра "Пинки" "проведен большой протест граждан".
"Студенты из города Рума на него пришли пешком, как и студенты из поселка Печинцы. Автобус перевозчика "Ячимович" прибыл на протест, хотя по дороге был остановлен, он и его пассажиры подверглись обыску полиции", - передает портал и уточняет, что в протестной акции приняли участие аграрии на тракторах, байкеры и ветераны войн в бывшей Югославии.
В третьем по величине и крупнейшем на юге Сербии городе Ниш вечером в воскресенье состоялась протестная акция под названием "ООО Сербия". Студенты городских факультетов утверждают в соцсетях, что выступают против продажи госпредпрятий иностранным инвесторам. Колонна протестующих прошла вечером в воскресенье от городского собрания Ниша до спортивно-концертного зала "Чаир".
В Ужице на западе страны протестующие собрались вечером в воскресенье перед городской администрацией под девизом "Поборемся за органы местного самоуправления".
В городе-спутнике Панчево под Белградом демонстранты также провели мирное шествие с требованием освободить задержанных ранее на протестах студентов. Об инцидентах и беспорядках в ночь на воскресенье в этих городах не сообщалось.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье пообещал в рамках экономических мер поддержки снижение маржи до 20% на три тысячи товаров широкого потребления в 24 торговых розничных сетях, скидки в 10% при оплате электроэнергии для малоимущих пенсионеров, ветеранов и других получающих социальную поддержку граждан.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
