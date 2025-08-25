https://ria.ru/20250825/propaganda-2037463741.html

"Вы заквашены пропагандой": чего стоил дочери Сталина побег из СССР

"Вы заквашены пропагандой": чего стоил дочери Сталина побег из СССР

"Вы заквашены пропагандой": чего стоил дочери Сталина побег из СССР

Дочь Сталина прожила жизнь как на американских горках — взлеты, падения. Браки, разводы, переезды между континентами. Светлана Аллилуева родилась в семье самого

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Дочь Сталина прожила жизнь как на американских горках — взлеты, падения. Браки, разводы, переезды между континентами. Светлана Аллилуева родилась в семье самого влиятельного человека в СССР, но после его смерти оказалась предоставлена сама себе. История "советской принцессы", которая имела все, но так и не обрела главного - счастья. Дели, 1967: операция "Побег"Март 1967 года, советское посольство в Дели. Светлана Аллилуева официально прилетела проводить прах возлюбленного-индийца на родину. Власти разрешили ей провести в Индии неделю. Она растянула свое пребывание на два месяца.За ней следили агенты КГБ, но 41-летняя дочь Сталина оказалась хитрее. Несколько недель маневров, ложных маршрутов, обманных разговоров. А потом — рывок в американское посольство с просьбой о политическом убежище.Посол Честер Боулз сначала решил: провокация. Слишком фантастично — дочь вождя сбегает на Запад. Но документы настоящие, а отчаяние в глазах неподдельное. Ночной рейс в Рим под чужим именем, тайная переброска в Швейцарию. Мировая сенсация готова.В Москве остались 22-летний Иосиф и 17-летняя Екатерина. Дети, которых мать бросила ради американской мечты.Детство под присмотромСветлана Иосифовна Сталина родилась в 1926 году единственной дочерью самого влиятельного человека в стране. Детство прошло в атмосфере роскоши и тотального контроля — личная няня, дорогие игрушки, безграничная отцовская любовь.До поры до времени.В 1932 году, когда девочке исполнилось шесть, мать Надежда Аллилуева умерла при загадочных обстоятельствах. Официально — от болезни. Неофициально — застрелилась. Светлане правду не сказали.Узнает она ее только в 17 лет от писателя Александра Капплера, который покажет английский журнал со статьей о самоубийстве. За эту "просветительскую работу" Капплера отправят в ГУЛАГ на долгие 10 лет. Сталин не прощал тех, кто разрушал его версию реальности.Света училась блестяще — золотая медаль в школе, красный диплом МГУ, кандидатская степень по истории. Но каждый ее шаг контролировался. В университете парни боялись с ней даже разговаривать. Встречаться с дочерью диктатора было опасно для жизни.Первый муж и еврейский вопросПервого мужа Светлана нашла через старшего брата Василия. Григорий Морозов, его одноклассник, оказался достаточно смелым или достаточно влюбленным, чтобы не испугаться фамилии невесты.Тайная свадьба в 1944 году, рождение сына Иосифа в 1945-м. Три года относительного счастья, пока Сталин не узнал, что зять — еврей.Приговор был быстрым и окончательным. Василий приехал к молодой семье, забрал паспорта, а через несколько часов принес новые — чистые, без штампов о браке. В 1947 году в стране боролись с "безродным космополитизмом", и еврейский зять дочери вождя не вписывался в концепцию.Мрачный дом ЖдановыхВторого мужа отец выбрал сам. Юрий Жданов, сын главного идеолога СССР — политически безупречная партия. Свадьба в 1949 году, рождение дочери Екатерины в 1950-м.Но семейного счастья не случилось. Дом Ждановых Светлана называла "мрачным склепом", а жизнь с мужем — "беспросветной". Развод случился в 1952-м, за год до смерти Сталина. После развода дети пошли разными путями даже в документах: сын остался Аллилуевым, а дочь взяла фамилию отца, став Екатериной Ждановой.Когда в марте 1953-го вождь умер, 27-летняя дочь на похоронах не проронила ни слезинки. Как признавалась позже, чувствовала одновременно боль утраты и странное облегчение.Новая жизнь без присмотраПосле доклада Хрущева о культе личности Светлана публично заявила: "Все, что там написано — правда!" Это открыло ей дорогу в высшие круги, где она познакомилась с семьей репрессированного отцом Алексея Сванидзе.В 1957 году Светлана Иосифовна меняет фамилию отца на материнскую. Третий брак в том же году — с сыном расстрелянного, Иваном Сванидзе. Детей не получилось, зато получился нервный срыв и лечение в кремлевской клинике для лечения нервных расстройств. Брак продлился недолго.Индийские страсти и камасутраВ больнице судьба свела Светлану с человеком, который кардинально изменил ее жизнь. Браджеш Сингх — пожилой индиец-коммунист, потративший все состояние на переезд в СССР ради строительства светлого будущего.Несмотря на возраст, Сингх обладал редким талантом — он видел в Светлане просто женщину, а не дочь вождя. По воспоминаниям историков, именно с ним Аллилуева была счастлива как женщина по-настоящему. Старик "обучил ее искусству любви и позам камасутры".Четвертый брак власти категорически запретили. Когда в 1966 году Сингх умер, Светлана добилась разрешения сопровождать его прах в Индию. Официально — на неделю.Она провела там два месяца, готовясь к возвращению. И в последний момент сбежала.Американская сенсацияПрилет из Швейцарии в Нью-Йорк в апреле 1967-го стал мировой сенсацией. Пресс-конференция, где дочь Сталина публично отреклась от отца и коммунизма. "Я не могу быть коммунисткой и верю в Бога", — заявила она журналистам.Для СССР это была идеологическая бомба. Для Америки — пропагандистский подарок.Светлана засела за мемуары и выдала бестселлер "Двадцать писем другу" — откровенную книгу об отце-диктаторе. Гонорар составил полтора миллиона долларов. Голливудская слава, интервью, контракты.Письмо-приговор детямНо сначала, еще из Швейцарии, Светлана написала письмо оставленным в Москве детям. В нем она объясняла побег и фактически отрекалась от них ради "свободы на Западе"."Вы слишком заквашены советской пропагандой и никогда меня не поймете", — писала мать 22-летнему Иосифу и 17-летней Екатерине.Это письмо стало для детей точкой невозврата. Не побег сам по себе, а именно эти слова они восприняли как окончательное предательство. Простить мать они не смогли.Секта, ранчо и банкротствоВ Америке Светлана вышла официально замуж в четвертый раз, за архитектора Уильяма Питерса и в 45 лет родила дочь Ольгу. Взяла фамилию мужа, став Ланой Питерс. Наконец-то — просто американка.Питерс был учеником легендарного Фрэнка Ллойда Райта и жил в его коммуне Талиесин в Аризоне. Сбежав от одного культа личности, Светлана угодила в другой. Вдова Райта управляла поселением железной рукой и убедила богатую новенькую вложить почти все состояние в строительство гигантского ранчо.Полтора миллиона долларов растворились в песках Аризоны. Проект разорил семью, брак рухнул. Американская мечта превратилась в очередной кошмар.Возвращение блудной дочериВ 1984 году 58-летняя Светлана с младшей дочерью вернулась в СССР. На пресс-конференции заявила, что ее "обманули в ЦРУ" и она счастлива вернуться на родину.Встреча с оставленными детьми оказалась ледяной. Сын Иосиф, ставший известным кардиохирургом, принял мать холодно и формально. Дочь Екатерина, работавшая вулканологом на Камчатке, даже не приехала на встречу.Для них та, кто их родила, больше не существовала.Последнее бегствоСветлану поселили в Тбилиси, дали квартиру, восстановили советское гражданство. Но через два года она снова запросилась в Америку. В 1986-м торжественно отметила 60-летие, а через два месяца подала заявление Горбачеву на выезд.Мятущейся душе нигде не сиделось спокойно.Финал в доме престарелыхПоследние 25 лет жизни дочь "Отца народов" провела в забвении. Изредка всплывала в американской прессе с очередными мемуарами, перебивалась случайными заработками, часто переезжала.Женщина, которая купалась в кремлевской роскоши и голливудской славе, умерла в 2011 году в доме престарелых в Висконсине. В нищете и одиночестве.Сын Иосиф ушел из жизни в 2008-м, так и не простив мать. Дочь Екатерина молчала до конца. Младшая дочь Ольга живет в США, предпочитая не вспоминать о русских корнях.Тело кремировали, прах развеяли. Где именно — осталось тайной.Светлана Аллилуева прожила 85 лет, но так и не нашла то, что искала всю жизнь — место, где можно было бы просто быть собой. Каждый раз, когда казалось, что цель достигнута, что-то внутри заставляло ее снова собирать чемоданы и бежать дальше. От страны, от мужа, от детей, от самой себя. В итоге она осталась ни с чем — без семьи, без денег, без родины.

