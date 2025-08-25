Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025
Евраев поручил обновить таблички для оплаты проезда в транспорте Ярославля
18:54 25.08.2025
Евраев поручил обновить таблички для оплаты проезда в транспорте Ярославля
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Таблички с QR-кодами для оплаты проезда обновляют в общественном транспорте Ярославля, работа идет по поручению губернатора региона Михаила Евраева, сообщает пресс-служба регионального правительства. "От бумажных листовок на стеклах в салонах общественного транспорта мы переходим к более современным и удобным пластиковым табличкам с QR-кодами для оплаты проезда. В настоящее время новые QR-коды появились более чем в 170 автобусах. Полностью завершить данную работу планируется к концу сентября", – подчеркнул Евраев, его слова приводит пресс-служба. Речь идет о QR-кодах мобильных приложений "Ярославская область. Транспорт", "2ГИС" и "Яндекс Go". Как пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов, новые таблички размещают на корпусах автобусов внутри салонов, а не на окнах. За первое полугодие 2025 года через мобильные приложения оплачено свыше 2,2 миллиона поездок, более 24 миллионов – при помощи банковских карт, около 16 миллионов – персональными транспортными картами, почти 13 миллионов – проездными билетами. В середине мая в продажу поступили проездные билеты на 1, 2 и 5 поездок. Ими воспользовались уже 10 тысяч раз, подчеркнули в пресс-службе. Также оплатить можно с помощью смартфона по технологии NFC и персонифицированными электронными транспортными картами для льготных категорий граждан. Идет работа с безбилетными пассажирами. Контрольно-ревизорская служба ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" в этом году зафиксировала более 6,5 тысячи попыток проезда без оплаты в "Яавтобусах". Общая сумма штрафов – более 13 миллионов рублей.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Таблички с QR-кодами для оплаты проезда обновляют в общественном транспорте Ярославля, работа идет по поручению губернатора региона Михаила Евраева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"От бумажных листовок на стеклах в салонах общественного транспорта мы переходим к более современным и удобным пластиковым табличкам с QR-кодами для оплаты проезда. В настоящее время новые QR-коды появились более чем в 170 автобусах. Полностью завершить данную работу планируется к концу сентября", – подчеркнул Евраев, его слова приводит пресс-служба.
Речь идет о QR-кодах мобильных приложений "Ярославская область. Транспорт", "2ГИС" и "Яндекс Go". Как пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов, новые таблички размещают на корпусах автобусов внутри салонов, а не на окнах.
За первое полугодие 2025 года через мобильные приложения оплачено свыше 2,2 миллиона поездок, более 24 миллионов – при помощи банковских карт, около 16 миллионов – персональными транспортными картами, почти 13 миллионов – проездными билетами.
В середине мая в продажу поступили проездные билеты на 1, 2 и 5 поездок. Ими воспользовались уже 10 тысяч раз, подчеркнули в пресс-службе. Также оплатить можно с помощью смартфона по технологии NFC и персонифицированными электронными транспортными картами для льготных категорий граждан.
Идет работа с безбилетными пассажирами. Контрольно-ревизорская служба ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" в этом году зафиксировала более 6,5 тысячи попыток проезда без оплаты в "Яавтобусах". Общая сумма штрафов – более 13 миллионов рублей.
В Ярославской области стартовал этап программы для участников СВО
19 августа, 21:47
19 августа, 21:47
 
