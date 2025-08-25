Рейтинг@Mail.ru
Приложение S7 Airlines стало доступно в App Store
11:27 25.08.2025
Приложение S7 Airlines стало доступно в App Store
Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания. "Сегодня в App Store вновь появилось официальное мобильное приложение S7 Airlines для iOS под названием "Учебник Путешествий" - успейте установить его на свои устройства", - говорится в Telegram-канале компании. Приложение позволяет покупать билеты на самолет, бронировать отели, выбирать машины, приобретать билеты на "Аэроэкспресс" и заказывать трансфер, уточняют в компании. Для получения оперативных оповещений в компании рекомендуют связать приложение с аккаунтом в Telegram. Тогда уведомления будут приходить в сервисный чат-бот. При связывании аккаунтов персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру, уточнили там.
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания.
"Сегодня в App Store вновь появилось официальное мобильное приложение S7 Airlines для iOS под названием "Учебник Путешествий" - успейте установить его на свои устройства", - говорится в Telegram-канале компании.
Приложение позволяет покупать билеты на самолет, бронировать отели, выбирать машины, приобретать билеты на "Аэроэкспресс" и заказывать трансфер, уточняют в компании.
Для получения оперативных оповещений в компании рекомендуют связать приложение с аккаунтом в Telegram. Тогда уведомления будут приходить в сервисный чат-бот. При связывании аккаунтов персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру, уточнили там.
