Приложение S7 Airlines стало доступно в App Store

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания. "Сегодня в App Store вновь появилось официальное мобильное приложение S7 Airlines для iOS под названием "Учебник Путешествий" - успейте установить его на свои устройства", - говорится в Telegram-канале компании. Приложение позволяет покупать билеты на самолет, бронировать отели, выбирать машины, приобретать билеты на "Аэроэкспресс" и заказывать трансфер, уточняют в компании. Для получения оперативных оповещений в компании рекомендуют связать приложение с аккаунтом в Telegram. Тогда уведомления будут приходить в сервисный чат-бот. При связывании аккаунтов персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру, уточнили там.

