В Курской области разминировали 59 населенных пунктов
16:28 25.08.2025
В Курской области разминировали 59 населенных пунктов
В Курской области разминировали 59 населенных пунктов
Саперы в курском приграничье на сегодняшний день полностью разминировали 59 населенных пунктов и более 81 гектара земли, сообщили в правительстве Курской... РИА Новости, 25.08.2025
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Саперы в курском приграничье на сегодняшний день полностью разминировали 59 населенных пунктов и более 81 гектара земли, сообщили в правительстве Курской области. В июне власти региона сообщали, что силами Минобороны, МЧС и Росгвардии разминированы 44 населенных пункта, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области. В конце июля сообщалось о 53 разминированных населенных пунктах. "В Курской области продолжается работа по разминированию приграничных территорий. Всего специалисты разминировали 81 833 га земли, за прошедшую неделю – 3792 га. Обезврежено 13 149 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю. 59 населенных пунктов полностью разминировано, сейчас работы проводят еще в 19", – сообщили в Telegram-канале правительства региона.
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Саперы в курском приграничье на сегодняшний день полностью разминировали 59 населенных пунктов и более 81 гектара земли, сообщили в правительстве Курской области.
В июне власти региона сообщали, что силами Минобороны, МЧС и Росгвардии разминированы 44 населенных пункта, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области. В конце июля сообщалось о 53 разминированных населенных пунктах.
"В Курской области продолжается работа по разминированию приграничных территорий. Всего специалисты разминировали 81 833 га земли, за прошедшую неделю – 3792 га. Обезврежено 13 149 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю. 59 населенных пунктов полностью разминировано, сейчас работы проводят еще в 19", – сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области
