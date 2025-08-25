https://ria.ru/20250825/prigraniche-2037483369.html
В Курской области разминировали 59 населенных пунктов
специальная военная операция на украине
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Саперы в курском приграничье на сегодняшний день полностью разминировали 59 населенных пунктов и более 81 гектара земли, сообщили в правительстве Курской области. В июне власти региона сообщали, что силами Минобороны, МЧС и Росгвардии разминированы 44 населенных пункта, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области. В конце июля сообщалось о 53 разминированных населенных пунктах. "В Курской области продолжается работа по разминированию приграничных территорий. Всего специалисты разминировали 81 833 га земли, за прошедшую неделю – 3792 га. Обезврежено 13 149 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю. 59 населенных пунктов полностью разминировано, сейчас работы проводят еще в 19", – сообщили в Telegram-канале правительства региона.
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
