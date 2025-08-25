Рейтинг@Mail.ru
В Сибири вынесли приговор пенсионеру по делу о продаже наркотиков
09:22 25.08.2025
В Сибири вынесли приговор пенсионеру по делу о продаже наркотиков
КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил жителя Калининградской области к 8 годам колонии за попытку сбыта более 33 килограммов наркотиков, мужчина оборудовал 42 тайника в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, 66-летний житель Калининградской области в июле 2023 года освоил в "интернете новое дело" и вступил в межрегиональную наркогруппировку, которая занималась сбытом запрещенных веществ в Сибири. "Мужчина проявлял недюжинную активность: находил оптовые партии запрещенных веществ, фасовал их на порции и организовывал целую сеть тайников. Всего за два месяца — с июня по июль 2024 год он оборудовал 42 "схрона" на территории трех регионов: Алтайского края, Красноярского края и Новосибирской области. Правоохранители во время обыска изъяли из оборота более 33 килограммов гашиша и кокаина. Рыночная стоимость "запрещёнки" составляла более 85 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Суд признал пенсионера виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 8 годам колонии особого режима.
красноярский край, калининградская область, новосибирская область, общество
В Сибири вынесли приговор пенсионеру по делу о продаже наркотиков

КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил жителя Калининградской области к 8 годам колонии за попытку сбыта более 33 килограммов наркотиков, мужчина оборудовал 42 тайника в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области, сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, 66-летний житель Калининградской области в июле 2023 года освоил в "интернете новое дело" и вступил в межрегиональную наркогруппировку, которая занималась сбытом запрещенных веществ в Сибири.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Директора спортшколы в Чувашии будут судить по делу о наркотиках
11 июня, 17:23
"Мужчина проявлял недюжинную активность: находил оптовые партии запрещенных веществ, фасовал их на порции и организовывал целую сеть тайников. Всего за два месяца — с июня по июль 2024 год он оборудовал 42 "схрона" на территории трех регионов: Алтайского края, Красноярского края и Новосибирской области. Правоохранители во время обыска изъяли из оборота более 33 килограммов гашиша и кокаина. Рыночная стоимость "запрещёнки" составляла более 85 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал пенсионера виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 8 годам колонии особого режима.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
14 июня, 21:29
 
