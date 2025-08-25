https://ria.ru/20250825/prigovor--2037370203.html
В Сибири вынесли приговор пенсионеру по делу о продаже наркотиков
В Сибири вынесли приговор пенсионеру по делу о продаже наркотиков - РИА Новости, 25.08.2025
В Сибири вынесли приговор пенсионеру по делу о продаже наркотиков
25.08.2025
КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил жителя Калининградской области к 8 годам колонии за попытку сбыта более 33 килограммов наркотиков, мужчина оборудовал 42 тайника в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, 66-летний житель Калининградской области в июле 2023 года освоил в "интернете новое дело" и вступил в межрегиональную наркогруппировку, которая занималась сбытом запрещенных веществ в Сибири. "Мужчина проявлял недюжинную активность: находил оптовые партии запрещенных веществ, фасовал их на порции и организовывал целую сеть тайников. Всего за два месяца — с июня по июль 2024 год он оборудовал 42 "схрона" на территории трех регионов: Алтайского края, Красноярского края и Новосибирской области. Правоохранители во время обыска изъяли из оборота более 33 килограммов гашиша и кокаина. Рыночная стоимость "запрещёнки" составляла более 85 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Суд признал пенсионера виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 8 годам колонии особого режима.
