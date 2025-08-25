https://ria.ru/20250825/pridnestrove-2037455965.html

Эксперт прокомментировал решение Кишинева по избирательным участкам в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Решение Кишинева открыть на предстоящих выборах в парламент Молдавии всего 12 избирательных участков для приднестровцев, имеющих молдавское гражданство, выглядит откровенной насмешкой и имитацией приверженности демократическим нормам, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании приняла решение об открытии 12 избирательных участков для жителей Приднестровья, что почти втрое меньше, чем годом ранее. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. "Уступка со стороны режима Санду в виде 12 избирательных участков для голосования приднестровцев выглядит откровенной насмешкой и ограничением прав. Потому что в Германии, где проживает всего 25 тысяч граждан Молдавии, открывается 36 участков, а в Италии, где проживает в два с половиной раза меньше молдавских граждан, чем в Приднестровье, открывается 73 участка", - сказал Шорников. По его мнению, избирательные участки в Приднестровье точно не повлияют на итоги голосования, но, как считают в Кишиневе, их можно представить как признак соблюдения демократических принципов. "Как мы знаем, в последние годы в Евросоюзе перестали обращать внимание даже на соблюдение конституций государств, когда речь идет о сохранении власти со стороны подконтрольных им элит. Однако это создает прямую угрозу делегитимации самого ЕС. Поэтому сохранять видимость законности политических процессов в государствах-членах ЕС и в тех государствах, которые только претендуют на членство в Евросоюзе, становится практической необходимостью", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что Молдавию на днях планируют посетить сразу несколько европейских лидеров, которые прилетят, чтобы выразить свою поддержку Майе Санду накануне парламентских выборов. Поэтому ситуация с демократией в стране должна хотя бы отдаленно выглядеть удовлетворительной, и решение ЦИК Молдавии, по-видимому, должно решить эту задачу, указал эксперт. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

