В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве

Пожар на землях Цимлянского участкового лесничества в Ростовской области локализован на площади 9,2 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T21:07:00+03:00

2025-08-25T21:07:00+03:00

2025-08-25T21:07:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Пожар на землях Цимлянского участкового лесничества в Ростовской области локализован на площади 9,2 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. "Цимлянский район, станица Красноярская, загорание на землях Цимлянского участкового лесничества. В 20.30 мск пожар локализован на площади 9,2 гектара", - говорится в сообщении. В настоящее время в тушении пожара принимают участие пять единиц техники и 20 человек личного состава, уточнили в ведомстве.

ростовская область

россия

происшествия, ростовская область, россия