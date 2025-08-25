Рейтинг@Mail.ru
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/pozhar-2037526071.html
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 25.08.2025
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
Площадь пожара на территории Новороссийского лесничества (Анапское участковое лесничество) в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:29:00+03:00
2025-08-25T18:29:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037470996_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_b319179ba5d6be41823e5d236ccbe694.jpg
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара на территории Новороссийского лесничества (Анапское участковое лесничество) в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 6,5 гектаров, угрозы распространения огня на жилые дома села Варваровка нет, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. "Очаг зафиксирован на территории Новороссийского лесничества (Анапское участковое лесничество) недалеко от села Варваровка. Угрозы распространения огня на жилые дома села Варваровка нет. По состоянию на 17:30 площадь пожара — 6,5 гектаров", - говорится в сообщении. По данным министерства, на месте работают 90 человек и 35 единиц специализированной техники. При необходимости будут привлечены дополнительные силы, подчеркнули в ведомстве. Ранее в МЧС России сообщали, что к ликвидации пожара привлекается вертолет Ми-8 МЧС России.
https://ria.ru/20250825/portugalija-2037458618.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037470996_0:90:960:810_1920x0_80_0_0_8d6acd271d49daf137c4245f9ffa24ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара

Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась до 6,5 га

© Фото : МЧС Краснодарского краяЛесной пожар в Анапе
Лесной пожар в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : МЧС Краснодарского края
Лесной пожар в Анапе
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара на территории Новороссийского лесничества (Анапское участковое лесничество) в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 6,5 гектаров, угрозы распространения огня на жилые дома села Варваровка нет, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
"Очаг зафиксирован на территории Новороссийского лесничества (Анапское участковое лесничество) недалеко от села Варваровка. Угрозы распространения огня на жилые дома села Варваровка нет. По состоянию на 17:30 площадь пожара — 6,5 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным министерства, на месте работают 90 человек и 35 единиц специализированной техники. При необходимости будут привлечены дополнительные силы, подчеркнули в ведомстве. Ранее в МЧС России сообщали, что к ликвидации пожара привлекается вертолет Ми-8 МЧС России.
Ликвидация природного пожара в Португалии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Португалии произошел самый крупный в истории страны лесной пожар
Вчера, 14:51
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала