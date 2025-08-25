https://ria.ru/20250825/pozhar-2037526071.html
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 25.08.2025
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
25.08.2025
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара на территории Новороссийского лесничества (Анапское участковое лесничество) в Краснодарском крае, где горит сухая растительность, увеличилась до 6,5 гектаров, угрозы распространения огня на жилые дома села Варваровка нет, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. "Очаг зафиксирован на территории Новороссийского лесничества (Анапское участковое лесничество) недалеко от села Варваровка. Угрозы распространения огня на жилые дома села Варваровка нет. По состоянию на 17:30 площадь пожара — 6,5 гектаров", - говорится в сообщении. По данным министерства, на месте работают 90 человек и 35 единиц специализированной техники. При необходимости будут привлечены дополнительные силы, подчеркнули в ведомстве. Ранее в МЧС России сообщали, что к ликвидации пожара привлекается вертолет Ми-8 МЧС России.
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
Площадь пожара в Анапском участковом лесничестве увеличилась до 6,5 га