На Кубани тушат пожар в Анапском лесничестве

15:34 25.08.2025
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В Анапе МЧС России борется с лесным пожаром. В Анапском участковом лесничестве огонь охватил около 1,5 гектаров. В ликвидации участвуют 23 специалиста и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.По данным главка, возгорание возникло между селами Варваровка и Супсех.Уточняется, что работа спасателей осложнена труднодоступностью на гористой местности и жаркой погодой.
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Анапе МЧС России борется с лесным пожаром. В Анапском участковом лесничестве огонь охватил около 1,5 гектаров. В ликвидации участвуют 23 специалиста и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным главка, возгорание возникло между селами Варваровка и Супсех.
Уточняется, что работа спасателей осложнена труднодоступностью на гористой местности и жаркой погодой.
