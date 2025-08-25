https://ria.ru/20250825/pozhar-2037471643.html
На Кубани тушат пожар в Анапском лесничестве
На Кубани тушат пожар в Анапском лесничестве
На Кубани тушат пожар в Анапском лесничестве
Спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В Анапе МЧС России борется с лесным пожаром. В Анапском участковом лесничестве огонь охватил около 1,5 гектаров. В ликвидации участвуют 23 специалиста и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.По данным главка, возгорание возникло между селами Варваровка и Супсех.Уточняется, что работа спасателей осложнена труднодоступностью на гористой местности и жаркой погодой.
