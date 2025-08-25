https://ria.ru/20250825/pozhar-2037471643.html

На Кубани тушат пожар в Анапском лесничестве

На Кубани тушат пожар в Анапском лесничестве - РИА Новости, 25.08.2025

На Кубани тушат пожар в Анапском лесничестве

Спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:34:00+03:00

2025-08-25T15:34:00+03:00

2025-08-25T16:02:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037470996_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_b319179ba5d6be41823e5d236ccbe694.jpg

СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в Анапском участковом лесничестве на площади 1,5 гектара, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В Анапе МЧС России борется с лесным пожаром. В Анапском участковом лесничестве огонь охватил около 1,5 гектаров. В ликвидации участвуют 23 специалиста и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.По данным главка, возгорание возникло между селами Варваровка и Супсех.Уточняется, что работа спасателей осложнена труднодоступностью на гористой местности и жаркой погодой.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

анапа

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, краснодарский край, природные пожары в россии