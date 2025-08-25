https://ria.ru/20250825/povinnost-2037382870.html

В ФРГ выступили за автоматическое возобновление воинской повинности

Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп (ХДС) выступил за введение автоматического механизма возобновления воинской повинности в Германии, если... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп (ХДС) выступил за введение автоматического механизма возобновления воинской повинности в Германии, если добровольцев будет не хватать. "На мой взгляд, нынешний законопроект о новой военной службе пока не отвечает актуальным задачам политики безопасности", - заявил Рёвекамп газете Rheinische Post. По его словам, Германии в настоящий момент не хватает в общей сложности более 80 тысяч профессиональных и контрактных военнослужащих, а также 140 тысяч резервистов для обеспечения обороноспособности и выполнения обязательств перед НАТО. "Я серьёзно сомневаюсь, что этого можно достичь исключительно за счёт добровольной службы... Как только мы поймём, что добровольной службы недостаточно, мы должны быть в состоянии быстро возобновить призыв для поддержания мира", - подчеркнул Рёвекамп. Он считает необходимым безотлагательно установить обязательные ежегодные целевые показатели роста армии. "Нам нужен автоматический механизм в законодательстве, который приведёт к обязательному призыву, если мы не достигнем этих целей", - сказал политик. Рёвекамп заявил о намерении внести эти необходимые изменения в законодательный процесс бундестага. Он также приветствовал запланированные меры по повышению привлекательности службы в бундесвере, называв их "правильными и важными, а также хорошей основой для парламентских обсуждений". Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в кругах министерства обороны сообщило, что власти Германии планируют усиливать привлекательность добровольной службы в армии и достичь показателей вплоть до 40 тысяч новобранцев ежегодно к 2031 году. Для этих целей минобороны разослало законопроект о новой модели воинской службы в другие ведомства для согласования. Данная модель опирается на добровольную службу в армии, но не исключает возможность принудительного призыва части молодых людей, "если этого потребует оборонно-политическая ситуация". Законопроект, который по планам министерства должен вступить в силу с начала 2026 года после обсуждения кабмином в конце августа текущего года, предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников. Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март равнялась примерно 182 тысячам человек. В то же время бундесвер ранее сообщил, что по сравнению с показателем за прошлый год численность персонала в активной военной службе снова увеличилась. По состоянию на 22 июля 2025 года в активной службе находилось примерно на 2 тысячи военнослужащих больше, из них около 75% проходили добровольную военную службу.

