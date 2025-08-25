Рейтинг@Mail.ru
Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского, пишут СМИ
10:46 25.08.2025 (обновлено: 12:21 25.08.2025)
Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского, пишут СМИ
Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского, пишут СМИ
Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отказался присоединиться к команде Владимира Зеленского, но обещал публично не критиковать главу киевского режима,... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отказался присоединиться к команде Владимира Зеленского, но обещал публично не критиковать главу киевского режима, пишет британская газета Guardian. По словам источников издания, глава офиса Зеленского Андрей Ермак часто приезжал к Залужному и в ноябре предложил ему официально войти в политическую команду Зеленского, "чтобы представить единый фронт перед будущими выборами". "Залужный отказался. <…> Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается [конфликт], <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов", — рассказал собеседник газеты. При этом Залужный пообещал Ермаку, что лично сообщит ему, если решит пойти в политику. Как отмечает Guardian, генерал не раскрывает свои планы даже в частных разговорах с ближайшими соратниками и многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу. "Он выбрал самую умную тактику. <…> Окончательное решение он примет лишь в последний момент, непосредственно перед выборами", — сказал украинский политолог Владимир Фесенко.Газета утверждает, что осторожность Залужного уже начала раздражать некоторых оппонентов Зеленского в Киеве, которые считают посла в Лондоне лучшим шансом на политические перемены. По словам одного из источников, знакомого с Залужным, тот слишком опасается внутренней дестабилизации, чтобы начинать политическую кампанию против Зеленского. "Я не верю в борьбу двух З, это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов. Поэтому, думаю, он выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если удастся убедить Зеленского уйти в отставку", — сказал собеседник издания. Как писало издание "Страна.ua", офис Зеленского рассматривает Залужного как конкурента и пытается убедить его не участвовать в выборах. В конце июля Служба внешней разведки России сообщила о тайной встрече представителей США и Великобритании с Ермаком, Залужным и руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. Там обсуждалась возможность смещения Зеленского и выдвижения на пост президента Украины бывшего главкома ВСУ. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. При этом президент США Дональд Трамп называл его "диктатором без выборов", рейтинг которого опустился до четырех процентов.
Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского, пишут СМИ

Guardian: Залужный отказался присоединиться к политической команде Зеленского

© Getty Images / Finnbarr WebsterПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / Finnbarr Webster
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отказался присоединиться к команде Владимира Зеленского, но обещал публично не критиковать главу киевского режима, пишет британская газета Guardian.
По словам источников издания, глава офиса Зеленского Андрей Ермак часто приезжал к Залужному и в ноябре предложил ему официально войти в политическую команду Зеленского, "чтобы представить единый фронт перед будущими выборами".
"Залужный отказался. <…> Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается [конфликт], <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов", — рассказал собеседник газеты.
При этом Залужный пообещал Ермаку, что лично сообщит ему, если решит пойти в политику. Как отмечает Guardian, генерал не раскрывает свои планы даже в частных разговорах с ближайшими соратниками и многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу.
«

"Он выбрал самую умную тактику. <…> Окончательное решение он примет лишь в последний момент, непосредственно перед выборами", — сказал украинский политолог Владимир Фесенко.

Газета утверждает, что осторожность Залужного уже начала раздражать некоторых оппонентов Зеленского в Киеве, которые считают посла в Лондоне лучшим шансом на политические перемены. По словам одного из источников, знакомого с Залужным, тот слишком опасается внутренней дестабилизации, чтобы начинать политическую кампанию против Зеленского.
"Я не верю в борьбу двух З, это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов. Поэтому, думаю, он выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если удастся убедить Зеленского уйти в отставку", — сказал собеседник издания.
Как писало издание "Страна.ua", офис Зеленского рассматривает Залужного как конкурента и пытается убедить его не участвовать в выборах.
В конце июля Служба внешней разведки России сообщила о тайной встрече представителей США и Великобритании с Ермаком, Залужным и руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. Там обсуждалась возможность смещения Зеленского и выдвижения на пост президента Украины бывшего главкома ВСУ.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. При этом президент США Дональд Трамп называл его "диктатором без выборов", рейтинг которого опустился до четырех процентов.
