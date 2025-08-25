Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского, пишут СМИ
Guardian: Залужный отказался присоединиться к политической команде Зеленского
© Getty Images / Finnbarr WebsterПосол Украины в Великобритании Валерий Залужный
© Getty Images / Finnbarr Webster
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отказался присоединиться к команде Владимира Зеленского, но обещал публично не критиковать главу киевского режима, пишет британская газета Guardian.
По словам источников издания, глава офиса Зеленского Андрей Ермак часто приезжал к Залужному и в ноябре предложил ему официально войти в политическую команду Зеленского, "чтобы представить единый фронт перед будущими выборами".
"Залужный отказался. <…> Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается [конфликт], <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов", — рассказал собеседник газеты.
При этом Залужный пообещал Ермаку, что лично сообщит ему, если решит пойти в политику. Как отмечает Guardian, генерал не раскрывает свои планы даже в частных разговорах с ближайшими соратниками и многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу.
«
"Он выбрал самую умную тактику. <…> Окончательное решение он примет лишь в последний момент, непосредственно перед выборами", — сказал украинский политолог Владимир Фесенко.
Газета утверждает, что осторожность Залужного уже начала раздражать некоторых оппонентов Зеленского в Киеве, которые считают посла в Лондоне лучшим шансом на политические перемены. По словам одного из источников, знакомого с Залужным, тот слишком опасается внутренней дестабилизации, чтобы начинать политическую кампанию против Зеленского.
"Я не верю в борьбу двух З, это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов. Поэтому, думаю, он выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если удастся убедить Зеленского уйти в отставку", — сказал собеседник издания.
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского
14 января, 10:52
Как писало издание "Страна.ua", офис Зеленского рассматривает Залужного как конкурента и пытается убедить его не участвовать в выборах.
В конце июля Служба внешней разведки России сообщила о тайной встрече представителей США и Великобритании с Ермаком, Залужным и руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. Там обсуждалась возможность смещения Зеленского и выдвижения на пост президента Украины бывшего главкома ВСУ.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. При этом президент США Дональд Трамп называл его "диктатором без выборов", рейтинг которого опустился до четырех процентов.
Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ
8 января, 16:43