https://ria.ru/20250825/portugalija-2037458618.html

В Португалии произошел самый крупный в истории страны лесной пожар

В Португалии произошел самый крупный в истории страны лесной пожар - РИА Новости, 25.08.2025

В Португалии произошел самый крупный в истории страны лесной пожар

Лесной пожар в центральном регионе Португалии стал самым крупным в истории страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные правительственного... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T14:51:00+03:00

2025-08-25T14:51:00+03:00

2025-08-25T14:51:00+03:00

в мире

португалия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037458191_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_bf9c9a5bb8b76e36918522f6e9af8f94.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в центральном регионе Португалии стал самым крупным в истории страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные правительственного Института охраны природы и лесов (ICNF). Представитель управления гражданской обороны Тельму Феррейра сообщил агентству, что пожар, бушевавший более 10 дней в семи муниципалитетах на стыке округов Коимбра, Гуарда и Каштелу-Бранку, уничтожил почти 64,5 тысячи гектар. По данным ICNF, это самый крупный пожар, когда-либо зарегистрированный в Португалии. Он превзошел предыдущий рекорд в 53 тысячи гектаров, опустошенных одним лесным пожаром в октябре 2017 года. Этот пожар, вызванный несколькими ударами молнии в труднодоступном районе, по состоянию на понедельник был локализован.

https://ria.ru/20250109/pozhary-1992869250.html

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, португалия