В Португалии произошел самый крупный в истории страны лесной пожар - 25.08.2025
25.08.2025
В Португалии произошел самый крупный в истории страны лесной пожар
в мире
португалия
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в центральном регионе Португалии стал самым крупным в истории страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные правительственного Института охраны природы и лесов (ICNF). Представитель управления гражданской обороны Тельму Феррейра сообщил агентству, что пожар, бушевавший более 10 дней в семи муниципалитетах на стыке округов Коимбра, Гуарда и Каштелу-Бранку, уничтожил почти 64,5 тысячи гектар. По данным ICNF, это самый крупный пожар, когда-либо зарегистрированный в Португалии. Он превзошел предыдущий рекорд в 53 тысячи гектаров, опустошенных одним лесным пожаром в октябре 2017 года. Этот пожар, вызванный несколькими ударами молнии в труднодоступном районе, по состоянию на понедельник был локализован.
португалия
Новости
в мире, португалия
В мире, Португалия
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в центральном регионе Португалии стал самым крупным в истории страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные правительственного Института охраны природы и лесов (ICNF).
Представитель управления гражданской обороны Тельму Феррейра сообщил агентству, что пожар, бушевавший более 10 дней в семи муниципалитетах на стыке округов Коимбра, Гуарда и Каштелу-Бранку, уничтожил почти 64,5 тысячи гектар.
По данным ICNF, это самый крупный пожар, когда-либо зарегистрированный в Португалии. Он превзошел предыдущий рекорд в 53 тысячи гектаров, опустошенных одним лесным пожаром в октябре 2017 года.
Этот пожар, вызванный несколькими ударами молнии в труднодоступном районе, по состоянию на понедельник был локализован.
В мире, Португалия
 
 
