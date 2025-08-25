https://ria.ru/20250825/portugalija-2037458618.html
В Португалии произошел самый крупный в истории страны лесной пожар
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в центральном регионе Португалии стал самым крупным в истории страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные правительственного Института охраны природы и лесов (ICNF). Представитель управления гражданской обороны Тельму Феррейра сообщил агентству, что пожар, бушевавший более 10 дней в семи муниципалитетах на стыке округов Коимбра, Гуарда и Каштелу-Бранку, уничтожил почти 64,5 тысячи гектар. По данным ICNF, это самый крупный пожар, когда-либо зарегистрированный в Португалии. Он превзошел предыдущий рекорд в 53 тысячи гектаров, опустошенных одним лесным пожаром в октябре 2017 года. Этот пожар, вызванный несколькими ударами молнии в труднодоступном районе, по состоянию на понедельник был локализован.
