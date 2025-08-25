Рейтинг@Mail.ru
Росмолодежь и "Добро.рф" запустили программу помощи жителям Курской области
11:25 25.08.2025
Росмолодежь и "Добро.рф" запустили программу помощи жителям Курской области
Росмолодежь и "Добро.рф" запустили программу помощи жителям Курской области
2025-08-25T11:25:00+03:00
2025-08-25T11:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037261329_57:0:1081:576_1920x0_80_0_0_04c6242445b219bb820a03a8720de3e3.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Росмолодежь и "Добро.рф" запустили федеральную программу помощи жителям Курской области, пострадавших от атак ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росмолодежи. "Сотни семей после атак ВСУ потеряли свои дома. Более 170 предприятий агропромышленного комплекса пострадали, разрушены школы и больницы. Сейчас требуется более 2 миллионов квадратных метров жилья для вынужденных переселенцев в Курской области. Новая программа дополнит усилия государства, властей региона и местных волонтёров по восстановлению инфраструктуры региона. Все добровольцы будут обеспечены страхованием", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова. В Федеральном агентстве по делам молодежи подчеркнули, что программа реализуется при поддержки партии "Единая Россия". В инициативе могут поучаствовать как физические, так и юридические лица. Для сбора заявок организаторы программы запустили новый сайт "Мы вместе с Курской областью". "За последний год волонтёрское движение Курской области сильно выросло и сплотилось, сделало невозможное. Была выстроена беспрецедентная и бесперебойная система сортировки и распределения гуманитарной помощи, спасены сотни жизней, идет постоянная работа с жителями пунктов временного размещения (ПВР). Новая программа придаст импульс этой работе и позволит включать в составы гуманитарных миссий волонтеров из других регионов, желающих внести свой вклад в то, чтобы регион быстрее вернулся к нормальной жизни", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя экосистемы "Добро.рф" Артема Метелева. Он подчеркнул, что с гуманитарной миссией в Курск уже отправился штаб волонтеров "Мы вместе" в Ульяновской области. "Чтобы собрать других желающих, мы запустили специальный сайт "Мы вместе с Курской областью", через который можно оставить заявку и стать волонтером Курской области. А бизнес может заполнить анкету и предложить конкретную помощь региону", - отметил Метелев. В Росмолодежи добавили, что жители из любого региона могут отправиться в Курскую область в качестве волонтера или принести гуманитарную помощь в ближайший к дому штаб "Мы вместе". В свою очередь бизнес может предоставить региону стройматериалы, технику, продукты питания и медикаменты, а также организовать свои гуманитарные миссии в рамках программы "Гуманитарные миссии Мы вместе". Кроме того, сайт программы предоставит возможность физическим и юридическим лицам вносить пожертвование. "По поручению секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева в Курской области был развернут волонтерский лагерь "Курский рубеж". Сейчас идет уже третья смена. Участвуют волонтеры из 15 регионов России, включая исторические территории… За время работы лагеря восстановили постройки и подлатали кровли жителей почти в 30 домах, благоустроили 20 дворовых территорий. В 67 квартирах оперативно помогли в городе Курск после прилета ракеты. Провели адресный обход 258 домов с оказанием различной юридической, психологической и консультационной помощи жителям. Как в Курске, так и в Курской области", - приводятся в сообщении слова сенатора РФ, члена президиума регионального политического совета "Единой России" Игоря Кастюкевича. Партнерами проекта стали "Народный фронт "За Россию" и Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС).
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Росмолодежь и "Добро.рф" запустили федеральную программу помощи жителям Курской области, пострадавших от атак ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росмолодежи.
"Сотни семей после атак ВСУ потеряли свои дома. Более 170 предприятий агропромышленного комплекса пострадали, разрушены школы и больницы. Сейчас требуется более 2 миллионов квадратных метров жилья для вынужденных переселенцев в Курской области. Новая программа дополнит усилия государства, властей региона и местных волонтёров по восстановлению инфраструктуры региона. Все добровольцы будут обеспечены страхованием", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова.
В Федеральном агентстве по делам молодежи подчеркнули, что программа реализуется при поддержки партии "Единая Россия". В инициативе могут поучаствовать как физические, так и юридические лица. Для сбора заявок организаторы программы запустили новый сайт "Мы вместе с Курской областью".
"За последний год волонтёрское движение Курской области сильно выросло и сплотилось, сделало невозможное. Была выстроена беспрецедентная и бесперебойная система сортировки и распределения гуманитарной помощи, спасены сотни жизней, идет постоянная работа с жителями пунктов временного размещения (ПВР). Новая программа придаст импульс этой работе и позволит включать в составы гуманитарных миссий волонтеров из других регионов, желающих внести свой вклад в то, чтобы регион быстрее вернулся к нормальной жизни", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя экосистемы "Добро.рф" Артема Метелева.
Он подчеркнул, что с гуманитарной миссией в Курск уже отправился штаб волонтеров "Мы вместе" в Ульяновской области.
"Чтобы собрать других желающих, мы запустили специальный сайт "Мы вместе с Курской областью", через который можно оставить заявку и стать волонтером Курской области. А бизнес может заполнить анкету и предложить конкретную помощь региону", - отметил Метелев.
В Росмолодежи добавили, что жители из любого региона могут отправиться в Курскую область в качестве волонтера или принести гуманитарную помощь в ближайший к дому штаб "Мы вместе". В свою очередь бизнес может предоставить региону стройматериалы, технику, продукты питания и медикаменты, а также организовать свои гуманитарные миссии в рамках программы "Гуманитарные миссии Мы вместе". Кроме того, сайт программы предоставит возможность физическим и юридическим лицам вносить пожертвование.
"По поручению секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимира Якушева в Курской области был развернут волонтерский лагерь "Курский рубеж". Сейчас идет уже третья смена. Участвуют волонтеры из 15 регионов России, включая исторические территории… За время работы лагеря восстановили постройки и подлатали кровли жителей почти в 30 домах, благоустроили 20 дворовых территорий. В 67 квартирах оперативно помогли в городе Курск после прилета ракеты. Провели адресный обход 258 домов с оказанием различной юридической, психологической и консультационной помощи жителям. Как в Курске, так и в Курской области", - приводятся в сообщении слова сенатора РФ, члена президиума регионального политического совета "Единой России" Игоря Кастюкевича.
Партнерами проекта стали "Народный фронт "За Россию" и Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС).
