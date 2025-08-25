https://ria.ru/20250825/polsha-2037502319.html

Польша отменила финансирование работы терминалов Starlink на Украине

Польша отменила финансирование работы терминалов Starlink на Украине

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Польша больше не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский."(Президент Польши. — Прим. ред.) Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине", — сказал он.Также Гавковский отметил, что Польша теперь не сможет оказывать поддержку безопасного хранения электронных данных украинской администрации.Навроцкий ранее наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники.При этом именно Варшава поставила Киеву больше половины станций. Как уточнял украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов, из них 29 500 они получили от Польши.

