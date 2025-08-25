Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
13:53 25.08.2025 (обновлено: 14:15 25.08.2025)
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской. РИА Новости, 25.08.2025
ВАРШАВА, 25 авг – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской."Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму", - сказал Навроцкий журналистам.Президент пояснил, что в этой связи потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти, которым он ранее руководил. Он пообещал, что в ближайшее время соответствующий законопроект своего собственного авторства направит на рассмотрение в парламент.В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН-УПА*).Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция по публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией. В России существует административная ответственность за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.* Запрещенные в России экстремистские организации
в мире, польша, россия, украина, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, верховная рада украины
В мире, Польша, Россия, Украина, Кароль Навроцкий, Украинская повстанческая армия, Верховная Рада Украины
ВАРШАВА, 25 авг – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приравнять бандеровскую символику к фашистской.
"Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму", - сказал Навроцкий журналистам.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине
14 августа, 20:11
Президент пояснил, что в этой связи потребуется внести изменения и дополнения в закон об Институте национальной памяти, которым он ранее руководил. Он пообещал, что в ближайшее время соответствующий законопроект своего собственного авторства направит на рассмотрение в парламент.
В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН-УПА*).
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция по публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией. В России существует административная ответственность за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
* Запрещенные в России экстремистские организации
Перепалка в польском сейме из-за фразы Слава Украине - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Такого еще не было". В польском сейме произошел скандал из-за Украины
5 августа, 13:42
 
В миреПольшаРоссияУкраинаКароль НавроцкийУкраинская повстанческая армияВерховная Рада Украины
 
 
