Польша не будет посылать солдат на Украину, заявил Туск

Польша не будет посылать солдат на Украину, заявил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил своему канадскому коллеге Марку Карни, что не направит солдат на Украину, но возьмет на себя логистическую... РИА Новости, 25.08.2025

ВАРШАВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил своему канадскому коллеге Марку Карни, что не направит солдат на Украину, но возьмет на себя логистическую организации помощи Киеву. "Я подтвердил, что Польша не намерена направлять солдат в миссию на Украине после окончания войны, но в то же время Польша будет ответственна за логистическую организацию помощи Украине", - сказал Туск после встречи с Карни в понедельник в Варшаве. Он также отметил, что Польша будет "ответственна за охрану границы - европейско-российской и европейско-белорусской". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

Ольга Фомченкова

