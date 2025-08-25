https://ria.ru/20250825/polsha-2037424446.html
Польский президент предложил увеличить срок получения гражданства
Президент Польши Кароль Навроцкий внес в парламент законопроект об увеличении срока получения польского гражданства с трех до 10 лет. РИА Новости, 25.08.2025
ВАРШАВА, 25 авг – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий внес в парламент законопроект об увеличении срока получения польского гражданства с трех до 10 лет. В настоящее время подать заявление о получении польского гражданства можно через три года после получения постоянного вида на жительство в стране. "В проекте закона я предлагаю новые решения в части получения польского гражданства. Польское гражданство является гордостью. Срок должен быть увеличен с трех до 10 лет", - сказал Навроцкий журналистам. Также он сообщил, что в отдельном законопроекте предлагает увеличить максимальное наказание за нелегальное пересечение польской границы с нынешних двух до пяти лет.
