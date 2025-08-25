https://ria.ru/20250825/polsha-2037419033.html

Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам."Мы и далее остаемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают". Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю", — сказал он на брифинге.Навроцкий уточнил, что его решение распространяется и на бесплатное медицинское обеспечение"Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", — добавил политик.При этом Навроцкий предложил свой законопроект, в нем указано, что социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Он назвал эти изменения частью программы, с которой он победил на выборах президента.

