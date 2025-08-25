https://ria.ru/20250825/polsha-2037419033.html
Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам
2025-08-25T12:24:00+03:00
2025-08-25T12:24:00+03:00
2025-08-25T14:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg
ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам."Мы и далее остаемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают". Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю", — сказал он на брифинге.Навроцкий уточнил, что его решение распространяется и на бесплатное медицинское обеспечение"Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", — добавил политик.При этом Навроцкий предложил свой законопроект, в нем указано, что социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Он назвал эти изменения частью программы, с которой он победил на выборах президента.
ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам.
"Мы и далее остаемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают". Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю", — сказал он на брифинге.
После начала спецоперации в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им социальные льготы, например так называемое ежемесячное пособие "800+" — выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
Навроцкий
уточнил, что его решение распространяется и на бесплатное медицинское обеспечение
"Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши
. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", — добавил политик.
При этом Навроцкий предложил свой законопроект, в нем указано, что социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Он назвал эти изменения частью программы, с которой он победил на выборах президента.