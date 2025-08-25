Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам
12:24 25.08.2025 (обновлено: 14:30 25.08.2025)
Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам
Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам - РИА Новости, 25.08.2025
Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам. РИА Новости, 25.08.2025
ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам."Мы и далее остаемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают". Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю", — сказал он на брифинге.Навроцкий уточнил, что его решение распространяется и на бесплатное медицинское обеспечение"Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", — добавил политик.При этом Навроцкий предложил свой законопроект, в нем указано, что социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Он назвал эти изменения частью программы, с которой он победил на выборах президента.
Президент Польши наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам

Навроцкий наложил вето на закон о выплатах неработающим украинцам в Польше

Флаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам.
"Мы и далее остаемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают". Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю", — сказал он на брифинге.
После начала спецоперации в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им социальные льготы, например так называемое ежемесячное пособие "800+" — выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.

Навроцкий уточнил, что его решение распространяется и на бесплатное медицинское обеспечение
"Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", — добавил политик.
При этом Навроцкий предложил свой законопроект, в нем указано, что социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Он назвал эти изменения частью программы, с которой он победил на выборах президента.
