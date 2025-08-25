Рейтинг@Mail.ru
Полиция проводит проверку после исчезновения человека в Сочи
25.08.2025
Полиция проводит проверку после исчезновения человека в Сочи
Полиция проводит проверку после исчезновения человека в Сочи - РИА Новости, 25.08.2025
Полиция проводит проверку после исчезновения человека в Сочи
Полиция проводит проверку после исчезновения женщины на курорте в Сочи, устанавливается ее местонахождение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по... РИА Новости, 25.08.2025
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку после исчезновения женщины на курорте в Сочи, устанавливается ее местонахождение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась информация об исчезновении женщины с питомцем в горах Сочи. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края объявил о поиске женщины 24 августа, по их данным 21 августа она уехала в неизвестном направлении на автомобиле белый Volkswagen Tiguan, вместе с ней была чёрная собака породы ризеншнауцер. "В настоящее время устанавливается местонахождение женщины. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Новости
Полиция проводит проверку после исчезновения человека в Сочи

Полиция проводит проверку после исчезновения женщины на курорте в Сочи

СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку после исчезновения женщины на курорте в Сочи, устанавливается ее местонахождение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилась информация об исчезновении женщины с питомцем в горах Сочи. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края объявил о поиске женщины 24 августа, по их данным 21 августа она уехала в неизвестном направлении на автомобиле белый Volkswagen Tiguan, вместе с ней была чёрная собака породы ризеншнауцер.
"В настоящее время устанавливается местонахождение женщины. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
