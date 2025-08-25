Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае арестовали подозреваемых в похищении школьника
12:38 25.08.2025
В Хабаровском крае арестовали подозреваемых в похищении школьника
В Хабаровском крае арестовали подозреваемых в похищении школьника - РИА Новости, 25.08.2025
В Хабаровском крае арестовали подозреваемых в похищении школьника
Двоих мужчин из поселка Хор в Хабаровском крае заключили под стражу за похищение семиклассника, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.08.2025
происшествия
хабаровский край
россия
еврейская автономная область
ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Двоих мужчин из поселка Хор в Хабаровском крае заключили под стражу за похищение семиклассника, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, 17 августа подозреваемые, угрожая применить насилие, посадили 13-летнего подростка на мотоцикл и отвезли в дом в поселке Хор, где избивали и удерживали его в течение вечера. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям, 40 и 38 лет, в отношении которых возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункты "а", "в", "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - сообщает надзорное ведомство. Прокуратура сообщает также, что ребенок получил многочисленные травмы. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенку была оказана медпомощь. У мальчика есть родители, они отпустили сына погулять, а он вернулся домой побитый. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура также даст оценку органам системы профилактики, проверит, что за семья и как сработали контролирующие органы. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, похитители подозревали мальчика в краже наркотиков.
хабаровский край
россия
еврейская автономная область
происшествия, хабаровский край, россия, еврейская автономная область
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Еврейская автономная область
В Хабаровском крае арестовали подозреваемых в похищении школьника

В Хабаровском крае арестовали двух мужчин за похищение семиклассника

ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Двоих мужчин из поселка Хор в Хабаровском крае заключили под стражу за похищение семиклассника, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, 17 августа подозреваемые, угрожая применить насилие, посадили 13-летнего подростка на мотоцикл и отвезли в дом в поселке Хор, где избивали и удерживали его в течение вечера.
«
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям, 40 и 38 лет, в отношении которых возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункты "а", "в", "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура сообщает также, что ребенок получил многочисленные травмы. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенку была оказана медпомощь. У мальчика есть родители, они отпустили сына погулять, а он вернулся домой побитый. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура также даст оценку органам системы профилактики, проверит, что за семья и как сработали контролирующие органы.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, похитители подозревали мальчика в краже наркотиков.
