В Благовещенске девушка на байке устроила погоню с полицией

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Девушка-подросток на мотоцикле ночью пыталась скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Благовещенске, однако не справилась с управлением и упала, после чего ее задержали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Кроссовый мотоцикл, водитель которого двигался на заметно высокой скорости, привлек внимание автоинспекторов около часа ночи в Благовещенске. Требование об остановке мотоциклист проигнорировал и попытался скрыться", - говорится в сообщении. Уходя от автопатруля, байкер с пассажиром грубо нарушал ПДД - проехал перекресток на красный свет светофора и выехал на встречную полосу. В этот момент налево поворачивал джип, и нарушитель, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением, и мотоцикл упал. "К удивлению сотрудников Госавтоинспекции, мотоциклистом оказалась 16-летняя девушка, которая менее месяца назад стала обладательницей водительского удостоверения категории "А1, М", - отметили в ведомстве. На юную нарушительницу составили ряд административных материалов, в том числе за отсутствие при себе документов на право управления, невыполнение требования об остановке, проезд на красный, выезд на встречную полосу. "За совершение нарушений, а также за нахождение несовершеннолетней на улице в ночное время решается вопрос о привлечении к ответственности ее родителей. После оформления административных материалов и саму юную мотоледи, и ее транспорт передали родителям", - заключили правоохранители.
благовещенск, россия, происшествия
Благовещенск, Россия, Происшествия
