https://ria.ru/20250825/podarok-2037435286.html

Президент Киргизии подарил внедорожник экоактивисту из России

Президент Киргизии подарил внедорожник экоактивисту из России - РИА Новости, 25.08.2025

Президент Киргизии подарил внедорожник экоактивисту из России

Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил внедорожник Chevrolet экоактивисту из России Андрею Панаеву, который стал известен в социальных сетях республики... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T13:38:00+03:00

2025-08-25T13:38:00+03:00

2025-08-25T13:48:00+03:00

в мире

киргизия

иссык-куль (озеро)

россия

садыр жапаров

chevrolet

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037437330_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_6400e6e7431672f4260f26513c100868.jpg

БИШКЕК, 25 авг – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил внедорожник Chevrolet экоактивисту из России Андрею Панаеву, который стал известен в социальных сетях республики благодаря добровольной уборке мусора на берегах Иссык-Куля, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. По словам пресс-секретаря, президент узнал о деятельности Панаева из интернета и посчитал важным выразить благодарность. "Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать ее в чистом виде будущим поколениям. Это долг каждого. Вы молодец!", - цитирует Жапарова Алагозов. По данным пресс-секретаря, в ходе встречи с президентом экоактивист рассказал, что приехал в Киргизию как турист и в 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, начал убирать мусор на берегу, желая своим примером призвать людей к чистоте. Панаев отметил, что решил навсегда остаться в республике, назвав страну своим домом. "От имени народа Кыргызстана, от имени волонтеров и экоактивистов я вручаю вам автомобиль в подарок", - сказал Жапаров. Он передал Панаеву ключи от внедорожника Chevrolet.

киргизия

иссык-куль (озеро)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, иссык-куль (озеро), россия, садыр жапаров, chevrolet