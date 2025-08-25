Президент Киргизии подарил внедорожник экоактивисту из России
Президент Киргизии Жапаров подарил внедорожник экоактивисту из России Панаеву
© Пресс-служба президента Киргизии Садыра ЖапароваПрезидент Киргизии Садыр Жапаров подарил внедорожник Chevrolet экоактивисту из России Андрею Панаеву
© Пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова
Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил внедорожник Chevrolet экоактивисту из России Андрею Панаеву
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 25 авг – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил внедорожник Chevrolet экоактивисту из России Андрею Панаеву, который стал известен в социальных сетях республики благодаря добровольной уборке мусора на берегах Иссык-Куля, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
По словам пресс-секретаря, президент узнал о деятельности Панаева из интернета и посчитал важным выразить благодарность.
«
"Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать ее в чистом виде будущим поколениям. Это долг каждого. Вы молодец!", - цитирует Жапарова Алагозов.
По данным пресс-секретаря, в ходе встречи с президентом экоактивист рассказал, что приехал в Киргизию как турист и в 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, начал убирать мусор на берегу, желая своим примером призвать людей к чистоте. Панаев отметил, что решил навсегда остаться в республике, назвав страну своим домом.